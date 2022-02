Heldhaftige Oekraïense president Zelensky: “Ik heb behoefte aan ammunitie, niet aan een vluchtauto”

President Volodymyr Zelensky heeft zich behoorlijk vergist in het politieke machtsspel. Dat kan niet ontkend worden. Maar nu het er écht om gaat bewijst de man ronduit heldhaftig te zijn. Ook dát moet iedereen erkennen; vriend én vijand.

Natuurlijk, Zelensky heeft een ernstige misrekening gemaakt. Hij dacht dat hij Oekraïne de NAVO kon binnen leiden en dat Rusland het zou accepteren; dat het bij klagen zou blijven. Dat was niet slim, achteraf gezien (en hij was er natuurlijk jarenlang voor gewaarschuwd door foreign policy realists, waaronder de grote John J. Mearsheimer).

Held

Maar nu het allemaal is misgegaan en zijn land onder vuur ligt gedraagt de man zich als een ware held. Zo eentje die wij 80 jaar geleden ook hadden, maar die we in de tussenliggende periode totaal weggevaagd hebben door feministische woke-onzin.

Zelensky heeft van de Amerikanen vannacht de aanbieding gehad – en niet één keer, maar verschillende malen – om te vluchten. Zij konden hem helpen. Vervolgens konden hij en zijn gezin naar elk willekeurig land gaan.

Zijn antwoord daarop was en is: “nee.” Sterker nog, hij vertelde DC, dat ze moesten ophouden met dat soort vragen. “Ik heb behoefte aan ammunitie, niet aan een vluchtauto,” aldus de Oekraïense leider (in de puurste zin van het woord).

Dit is werkelijk extreem moedig. Daar kan ons koninklijk huis – dat tijdens WOII direct op de vlucht sloeg – nog iets van leren, om nog maar te zwijgen over de laffe politici die het tegenwoordig bij ons voor het zeggen hebben.