Hongaarse wetenschappers: bodemonderzoek impliceert dat coronavirus niet op natuurlijke wijze naar de mensheid is gekomen

Een “vroege versie” van Covid-19 is ontdekt in stoffen die bekeken werden in een Chinees laboratorium. De kans dat de hele mainstream wetenschap daarom straks moet toegeven dat Covid-19 uit een lab-lek komt wordt steeds groter.

Wetenschappers hebben sporen van het coronavirus gevonden die de theorie. ondersteunen dat de pandemie begon met een lek uit een laboratorium. De ontdekking, uit analyse van bodemmonsters, suggereert dat het coronavirus misschien niet op natuurlijke wijze van dieren in het wild is overgesprongen op mensen. Ik weet wat je denkt: dat meen je niet! Dit had echt helemaal niemand zien aankomen.

Kuch.

Wetenschappers in Hongarije vonden sporen van een unieke variant van het coronavirus tijdens het onderzoeken van DNA uit de bodem van Antarctica dat naar de firma Sangon Biotech in Shanghai was gestuurd, aldus de Britse mainstream krant The Daily Mail.

De onderzoekers vonden ook genetisch materiaal van Chinese hamsters en groene apen, wat erop kan wijzen dat het virus in een laboratorium werd onderzocht, met behulp van de dieren zelf of hun cellen.

Sommigen van degenen die de laboratoriumlektheorie ondersteunen, suggereren dat Chinese wetenschappers het virus in een laboratorium hebben ontwikkeld om het gevaarlijker te maken als onderdeel van een experiment, voordat het virus ontsnapte. Dit soort onderzoek heet gain-of-function. In Amerika is daar een verbod op, maar uit vrijgegeven documenten blijkt dat dit onderzoek in Wuhan financieel toch gesteund werd door Anthony Fauci.

Burggraaf Ridley, auteur van Viral: The Search for the Origin of Covid-19, suggereerde dat het laatste bewijs de laboratoriumlektheorie kan ondersteunen vanwege de aanwezigheid van ‘drie belangrijke [Covid]-mutaties’ die kenmerkend zijn voor de vroegste sequenties van het virus.

Natuurlijk houden de Hongaarse wetenschappers nog wel een slag om de arm. In theorie kan het namelijk ook zo zijn dat de Chinese wetenschappers in Shanghai besmet waren met het virus en de monsters op die manier “besmetten.” In theorie. Daarom is het van het grootst mogelijke belang dat dit helemaal wordt uitgezocht. Want ja, dat het wijst op een laboratoriumlek is natuurlijk helder.

En als dat zo is moeten we ons afvragen: was het dan een ongelukje… of was het opzettelijk? Want boze tongen zeggen al vanaf het begin dat het China allemaal wel heel goed uitkwam. Donald Trump lag op koers om herverkiezing te winnen. Dat werd teniet gedaan. Vervolgens verdiende China bakken met geld aan het exporteren van dingen als mondkapjes en natuurlijk het Sinovac-vaccin… en legde het de wereldeconomie helemaal lam terwijl China’s eigen economie wél bleef groeien.

Maar ja, als je Marion Koopmans vraagt is dat allemaal pure toeval. Want China is hartstikke lief.