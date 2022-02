Kabinet kijkt tijdens eerstvolgende weegmoment vooral naar druk op de zorg en uitval personeel

Op 15 februari zal het kabinet pas weer besluiten over eventuele versoepelingen (of aanscherpingen) van de coronamaatregelen, het zogeheten ‘weegmoment’. Zorgminister Ernst Kuipers heeft aangegeven dat vooral zal worden gekeken naar de druk op de zorg en de uitval van personeel. Vooral dat laatste noemt Kuipers “een belangrijk issue”.

Zo’n beetje al het goede nieuws over de omikronvariant bleek waar te zijn. De besmettingscijfers liegen er niet om, maar in de ziekenhuizen merken ze daar toch echt bar weinig van. Voor ziekenhuispersoneel zijn niet langer de ernstige ziektesymptomen het probleem, maar het feit dat reguliere patiënten geïsoleerd moeten worden vanwege een coronabesmetting.

In dit stadium van de pandemie is het dus vooral de besmettelijkheid van de omikronvariant die voor problemen zorgt. Met name in combinatie met de coronamaatregelen, want besmet ziekenhuispersoneel kun je eigenlijk niet laten werken. Zelfs als er dus geen ernstige symptomen optreden.

Het is echter de vraag of de rest van de maatschappij om die reden maar met de huidige coronamaatregelen geconfronteerd moet blijven worden. Als we de corona- en verzuimcijfers van ziekenhuispersoneel mogen geloven, dan zit dáár een praktisch probleem: personeelstekort. Het is overduidelijk dat haast geen enkele maatregel voldoende besmettingen heeft kunnen voorkomen. Maar als er voldoende ziekenhuispersoneel was geweest, dat ook adequate bescherming had genoten, dan is er eigenlijk geen probleem. Daarom onderstreept Kuipers dit aspect ook in Het Parool.

Het kabinet zou er dus beter voor kunnen kiezen om geld vrij te maken voor het inhuren en opleiden van meer ziekenhuispersoneel. Zij hebben niet direct een volledig afgeronde opleiding nodig om de druk die het verzuim op de zorgcapaciteit legt te beteugelen. Ziekenhuispersoneel dat wel uitvalt maar niet ernstig ziek is, zou bijvoorbeeld meer administratieve taken kunnen uitvoeren zolang ze niet terug kunnen keren op de werkvloer.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is natuurlijk geen volledig uitgewerkt idee en er zullen vast allerlei haken en ogen aan zitten, maar in grote lijnen zou het kabinet in die richting moeten denken. Dat schiet toch echt heel wat beter op dan krampachtig te blijven proberen het aantal besmettingen nog enigszins terug te dringen en de hele samenleving in de houdgreep te houden. Het is om die reden ook absurd dat het kabinet telkens een vast weegmoment afwacht.