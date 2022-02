Kabinet zó positief over ontwikkelingen rondom coronavirus dat 1G voor buitenlocaties óók wordt geschrapt

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers zal vanavond tijdens de persconferentie de versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigen. In tegenstelling tot wat eerder werd beweerd gaat het kabinet ook de testverplichting (1G) voor buitenlocaties schrappen. Die maatregel blijft alleen nog gelden voor binnenlocaties met meer dan 500 man publiek.

Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan en de coalitiepartijen staan op enorm verlies in de peilingen. De samenleving is compleet gedemoraliseerd door het absurde coronabeleid, dus geeft het kabinet ons nu ‘brood en spelen‘. Vorige week was het kabinet nog uiterst voorzichtig en lichtelijk optimistisch, vandaag kunnen vrijwel alle coronamaatregelen over boord!

Stadions en evenementen kunnen straks dus weer alle bezoekers binnenlaten die ze willen, maar voor carnaval zal er hier en daar nog wel getest moeten worden, melden Haagse bronnen aan de NOS. En dat allemaal omdat de torenhoge besmettingen nu volgens Kuipers iets beginnen te dalen…

Het vasthouden aan 1G-beleid voor grote binnenlocaties is ook de grootste onzin die er is. Het thuiswerkadvies vervalt, evenals het advies om thuis maar vier bezoekers te ontvangen. Ook de verplichte isolatie na besmetting wordt verkort van zeven naar vijf dagen. Als het kabinet nog echt bang zou zijn voor een grote oplaaiing van het virus, dan hadden ze die adviezen en 1G wel in stand gehouden. De kans op heel veel werk- en thuisbesmettingen is allemaal geen probleem, net als 499 mensen in een café. Maar bij 500 mensen wordt het ineens toch te riskant voor het kabinet…

Dit soort absurditeiten in het coronabeleid maakt de terugkeer naar het ‘oude normaal’ enigszins bitter. Het is een flinke overwinning voor de samenleving, maar wel eentje die er alleen maar is vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Wellicht gaan we een mooie lente en zomer tegemoet, maar wordt het rond de herfst weer één groot drama. Het is namelijk niet voor niets dat Kuipers bijna 30 miljoen euro uittrekt voor het in stand houden van de Corona-apps.