Klimaatalarmisme niet alarmistisch genoeg, IPCC Klimaatpanel: ‘Klimaatverandering steeds erger, moet nú wat gebeuren!’

Nu alle ogen zijn gericht op het conflict tussen Rusland en Oekraïne is er nog maar weinig aandacht voor de écht belangrijke zaken. Althans, dat lijkt het VN Klimaatpanel IPCC te vinden. Zij presenteren vandaag wéér een nieuw rapport over klimaatverandering. En wat blijkt? Het is allemaal nóg erger dan ze in vorige rapporten dachten en als we nú niets doen dan gaan we weer allemaal hartstikke dood…

De biodiversiteit staat onder druk. Miljoenen mensen worden blootgesteld aan de risico’s van voedselonzekerheid. Bosbranden en overstromingen komen steeds vaker voor en het wordt alleen maar erger als we de opwarming van de aarde niet snel terug kunnen dringen. En, zo stelt het IPCC Klimaatpanel: ‘er zitten grenzen aan de mogelijkheden voor mens en dier om zich aan het veranderende klimaat aan te passen’. Een beetje korter douchen en wat extra zonnepanelen gaat ons dus ook niet helpen!

Voor eenieder die heel erg pro-klimaatbeleid is komt dit rapport nu natuurlijk als een zegen. Met dit soort conclusies krijgt de klimaatlobby de wind mee, vooral nu met de oorlog in Oekraïne. Want zelfs de mensen die klimaatbeleid maar onzin vinden, voelen er nu vast wel wat voor om minder afhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen. Links Nederland kan met dit rapport onder de arm dus lekker alarmistisch blijven doen, terwijl rechtse partijen het strategische nut er wel van inzien.

De wetenschappers van het IPCC Klimaatpanel vliegen echter wel compleet uit de bocht door te stellen dat zo’n 30 tot 50 procent van het aardoppervlak beschermde natuur zou moeten zijn (via de NOS). Linkse partijen in Nederland zullen die conclusie waarschijnlijk overslaan als ze het weer hebben over dat ons land ‘klimaatkoploper’ moet zijn, want er moet natuurlijk ook flink gebouwd worden. Ook keert het IPCC-rapport zich tegen de productie en het gebruik van biomassa ‘die een bedreiging kan vormen voor de biodiversiteit of de voedselproductie’.

Tussen de regels door pleit het IPCC Klimaatpanel dus eigenlijk voor grootschalige inzet van kernenergie en het sterk terugdringen van de uitstoot van grote industrieën, want anders redden we het niet. De alarmerende conclusies schoffelen ons huidige klimaatbeleid dus eigenlijk behoorlijk onderuit.