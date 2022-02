Premier Rutte: Wél miljardenuitgaven aan stikstof en klimaat (ondanks oorlog), géén garanties voor herstel koopkracht

Premier Rutte zei tijdens de persconferentie dat hij verwacht gewoon de geplande miljardenuitgaven voor stikstof- en klimaatbeleid te kunnen doen, ondanks de oorlog in Oekraïne. Hij kan echter geen garanties geven over eventueel herstel van koopkracht, nu we misschien rekening moeten houden met een fikse energierekening en enorme inflatie.

“SCHANDALIG!” roept PVV-leider Geert Wilders na het zien van de persconferentie. Hij reageert daarmee voornamelijk op het feit dat Rutte’s beleid ongewijzigd blijft, terwijl de situatie om hem heen veranderd is.

Rutte zegt tijdens persconferentie net dat hij verwacht – ondanks de oorlog in de Oekraïne – WEL uitgaven aan stikstof en klimaat te kunnen doen (60 miljard), maar dat hij GEEN garanties kan geven over herstel koopkracht ivm torenhoge inflatie en energierekening. SCHANDALIG! pic.twitter.com/zTtJ1NAjGi — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 25, 2022

Of nou ja, ogenschijnlijk wordt er wél iets gewijzigd: er wordt meer geld aan defensie uitgegeven. Rutte is daar ‘blij mee’, antwoordde hij na een vraag. Verder blijft zijn beleid eigenlijk gewoon bij wat het was: geld tegen klimaat- en stikstofproblematiek aansmijten, wetende dat de Nederlandse burger waarschijnlijk zwaar in zijn portemonnee zal worden getroffen door inflatie en hoge energieprijzen.

Dit is behoorlijk kenmerkend voor Rutte als premier, want hij vertikt het om te anticiperen op toekomstscenario’s, dat lijkt namelijk al weer snel te veel op het hebben van een ‘visie’. Dat zagen we bij het coronabeleid en het afhandelen van de toeslagenaffaire. Dat zien we nu dus ook op dit beleidsterrein. En dat is frappant, want het geld dat voor stikstof- en klimaatbeleid werd gereserveerd, heeft nog geen echt concreet doel. Rutte kan er dus in principe nog alle kanten mee op, maar weigert te heroverwegen of het daar wel aan besteed moet worden, gezien de recente ontwikkelingen op dit continent.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zodra de boeren zijn uitgekocht en de windmolens in de natuurgebieden staan, terwijl een deel van Nederland de energierekening niet meer kan betalen, dán gaat Rutte pas kijken of er misschien iets aan gedaan kan worden. En dan weet je ook dat het meteen weer maanden, zo niet jaren, zal duren voor er überhaupt wat gebeurt. Inderdaad schandalig.