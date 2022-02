China lacht om ons klimaatbeleid en investeert opnieuw miljarden in kolenmijnen

Nederland zal toch iets harder zijn best moeten doen om de planeet te redden, want ‘klimaatkoploper’ worden is niet meer ambitieus genoeg. China gaat namelijk nog een zo’n 3,3 miljard euro investeren in drie verschillende projecten voor kolenmijnen. Terwijl wij onszelf gigantisch in de voet schieten, kiezen zij liever voor energiezekerheid.

Als China op deze manier door blijft gaan dan heeft ons klimaatbeleid nóg minder zin dan er in eerste instantie werd gedacht. China heeft, net als de rest van de wereld, last van hoge energieprijzen. En door de nog altijd snel groeiende economie heerst er een continue dreiging van energietekorten. Dan is voor de Chinezen de keus snel gemaakt: snel en goedkoop energie opwekken!

Doordat de Europese Unie en de Verenigde Staten relatief goed hun best doen om af te stappen van vervuilende energiebronnen, bewijzen we de Chinezen eigenlijk een dienst: de marktprijzen voor fossiele brandstoffen worden daardoor juist goedkoper. China speelt daar dan ook handig op in door flink te investeren, meldt PowNed.

Maar nog altijd wil het kwartje hier maar niet vallen. ‘Klimaatgeneraal’ Rob Jetten wil het niet meer hebben over ‘haalbaar en betaalbaar’, we moeten gewoon dogmatisch het klimaatgospel volgen en iedereen aan de zonnepanelen, windmolens en warmtepompen zien te krijgen. Alle CO2 die wij daardoor besparen stoot een land als China extra uit.

Iedereen die zich afvraagt waar we het dan nog voor doen, krijgt geen duidelijk antwoord. Links Nederland schiet dan in de kramp en legt de focus voor dit wereldwijde probleem ineens binnen onze landsgrenzen. ‘Nederland moet zijn steentje bijdragen’, en ‘we hebben dit nu eenmaal met z’n allen afgesproken’, wordt er dan gezegd.

Als de vermeende klimaatproblematiek echt zo ernstig is al zij schetsen en China blijft maar vervuilende kolenmijnen in gebruik nemen, wat zijn we dan met zijn allen aan het doen? Partijen als GroenLinks en D66 lijken liever deugend ten onder te willen gaan dan hier een fatsoenlijk antwoord op te verzinnen.