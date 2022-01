Rekenkamer: ‘EU-landen praten wel over klimaatbeleid maar blijven fossiele energie belonen’

EU-landen doen nog niet erg hun best om de overstap naar duurzame energie écht te maken. De subsidies voor fossiele brandstoffen zijn met 55 miljard euro per jaar de afgelopen jaren nauwelijks afgenomen, constateert de controleur van de Europese uitgaven. Sterker nog, meer dan de helft van de EU-landen subsidieert fossiele energie nog altijd meer dan hernieuwbare energie.

Vrijwel alle leiders van EU-landen hebben jaren meegewerkt aan het klimaatalarmisme. ‘Als we nu niet snel iets doen dan staat straks alles onder water en gaan we allemaal dood’, is de boodschap. Of we moeten de borst maar natmaken voor de komst van ‘klimaatvluchtelingen’. En anders komen er wel droogtes waardoor we na een paar slechte oogsten omkomen van de honger. Oh oh, wat is het klimaat toch een acuut en apocalyptisch probleem!

Toch doen veel EU-landen nog altijd niet genoeg om het tij te keren en blijven fossiele energie subsidiëren, meldt NU.nl. Duitsland schakelt zijn kerncentrales uit en in Nederland komen de huishoudens maar niet van het gas af. Een paar windmolentjes in de wijk of op zee lukt nog wel, maar dan zit het elektriciteitsnet weer in de weg. En het is niet allemaal onwil vanuit die regeringen. Een aantal landen is simpelweg niet klaar voor zo’n enorme transitie. Zij voelen er niets voor om fossiele energie duurder te maken, terwijl hun burgers maar liefst 20 procent van hun inkomen kwijt zijn aan stookkosten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Je zou haast gaan denken dat klimaatbeleid een zwendel is. Grote bedrijven verdienen grof geld aan windmolenparken en zonne-weides, terwijl overheden de infrastructuur met belastinggeld aanleggen. Dat de rest van de wereld nauwelijks meedoet aan dit soort ongein, dat boeit niemand. Het redden van het klimaat begint immers lokaal en met kleine stapjes, voor de mensen die het kunnen betalen. Daarom moet de consument aan de elektrische auto terwijl de vraag naar elektriciteit al stijgt. En daarom is de komst van een datacenter ook geen enkel probleem.