Klimaatplannen Frans Timmermans zorgen voor 1,1 miljard euro extra afdracht van Nederland naar Brussel

Eerst blijkt Nederland ruim een miljard euro minder uit het Europese coronaherstelfonds te krijgen en nu komt er nog eens 1,1 miljard euro extra kosten voor de klimaatplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans bovenop. Het zit Nederland nou niet bepaald mee als netto-betaler van de Europese Unie.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat er een hogere afdracht zal plaatsvinden voor Den Haag naar Brussel, nu de Europese Commissie het uitgavenplafond van de EU-begroting tussentijds met 23,7 miljard euro wil verhogen. Met het geld zouden burgers en kleine bedrijven moeten worden gecompenseerd voor stijgende lasten als gevolg van klimaatmaatregelen.

Nederlands belastinggeld wordt via de Europese Unie rondgepompt om de eigen burger, waar dat geld vandaan komt, te compenseren voor Europese regels die nadelig voor hen uitpakken. Dáár komt het op neer. Hetzelfde geldt voor de financiële tegenvaller van het coronaherstelfonds. We tikken een paar miljard euro af en zouden hier een deel van terugkrijgen, maar dat deel wordt nu ineens ruim een miljard euro minder, meldt het AD.

Toegegeven, de bedragen worden verspreid over een aantal jaren. Maar het principe blijft hetzelfde: we krijgen minder van ons eigen belastinggeld terug. En dan kan Hoekstra wel stoer doen over dat er een ‘groep lidstaten’ is die zich kritisch en terughoudend opstellen, uiteindelijk tekenen ze gewoon bij het kruisje.

Het vervelende hieraan is dat het allemaal buiten het zicht van de burger gebeurt. Een miljardje meer of minder wordt niet zo snel gevoeld, ook niet bij de klimaatplannen van Frans Timmermans. Maar het feit dat een stel ongekozen bureaucraten gewoon met geld aan het smijten is, zogenaamd voor uw bescherming, roept een keer weerstand op. Vooral als het geld in eigen land hard nodig is of wanneer mensen het effect van de maatregelen beginnen te voelen. En dat zou zomaar eens sneller kunnen zijn dan wij allemaal denken!