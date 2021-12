Filmpje! Frans Timmermans merkt dat klimaatdoelen onze welvaart schaden, dus herdefinieert hij het begrip

EO-presentator Thijs van den Brink gaat vanavond in gesprek met Frans Timmermans bij radioprogramma Dit is de Dag. Natuurlijk gaat het dan weer over het klimaatbeleid dat Timmermans via de Europese Commissie probeert uit te rollen en wat dit betekent voor onze welvaart. Als het aan Timmermans ligt dan gaan we het begrip ‘welvaart’ gewoon anders definiëren!

Het huidige klimaatbeleid laat al zien wat voor enorme negatieve effecten het heeft op de economie en voor de consument. Uit alles blijkt dat het klauwen met geld kost en geen ene moer aan ‘klimaatwinst’ oplevert, omdat landen als China, India en de Verenigde Staten niet of nauwelijks meewerken. We zijn als Europeanen zelfs afhankelijker geworden van de grootste vervuilers.

Vanavond is ⁦@TimmermansEU⁩ te gast in ⁦@DitisdeDag⁩. Ik vroeg hem of we, als we de klimaatdoelen willen halen, niet een stap terug moeten doen in welvaart. pic.twitter.com/STK8KOcbM6 — Tijs van den Brink (@TijsvandenBrink) December 24, 2021

Frans Timmermans is nu begonnen met het herdefiniëren van het begrip ‘welvaart’. In het bezit zijn van een dure auto is geen statussymbool meer. En duurzaam naar je werk kunnen, bijvoorbeeld door met het openbaar vervoer te gaan, is de échte welvaart. Zo kennen we er nog wel een paar!

Het feit blijft gewoon dat zo’n beetje ieder gepland of uitgerold klimaatbeleid ons armer maakt. Windmolens en zonnepanelen hebben een lage energiezekerheid. De zon schijnt immers niet altijd en waaien doet het ook niet altijd genoeg. Bovendien leveren ze problemen op voor het energienetwerk, omdat er soms te veel moet worden teruggeleverd. Daarnaast zijn er nog allerlei maatregelen die het elektriciteitsverbruik verder opdrijven, denk aan elektrische auto’s en warmtepompen. Doordat ze worden gesubsidieerd betaalt de onderklasse eigenlijk grotendeels voor de korting die de middenklasse op die producten krijgt.

Dan krijgen we nog te maken met CO2-uitstootrechten, waar bedrijven voor moeten betalen. Die rekenen dat (natuurlijk) weer door aan de consument. De producten worden duurder, net als energieverbruik (dat ook nog eens stijgt). En wat krijgen we daar voor terug? Niets, het betekent alleen maar dat landen als China en India langere tijd veel meer kunnen blijven uitstoten, zonder dat er extra schade wordt opgelopen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We worden gewoon langzaam uitgekleed waar we bij staan en Frans Timmermans vindt dat we het als een vorm van welvaart moeten gaan beschouwen. Wat een grap.