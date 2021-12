Frans Timmermans gaat onzuinige huizen verbieden: vanaf 2030 mag een huis geen energielabel G meer hebben

De klimaatkoning van de EU, Frans Timmermans, gaat nog een stapje verder met vergroenen. Via overheidsdruk wil hij zelfs achter de voordeur te gaan vergroenen. In de nabije toekomst zal het verboden zijn om een huis te hebben met energielabel G én F.

In Nederland was er al een verduurzamingsplicht voor kantoren, maar als het aan Frans Timmermans ligt komt hier bovenop ook nog een verduurzamingsplicht voor normale woningen. Als het aan de PvdA’er ligt dan moeten alle EU-woningen vanaf 2030 aan bepaalde duurzaamheidsstandaarden voldoen, dat meldt de Telegraaf.

Wat dat precies gaat betekenen? Je huis mag vanaf 2030 dus niet meer het energielabel G hebben en drie jaar later is energielabel F ook al verboden. Dat betekent dat mensen in de nabije toekomst verplicht worden om diep in de buidel te tasten om hun huis een stuk duurzamer te krijgen. Of het plan überhaupt haalbaar is voor de minder ontwikkelde delen van de EU is nog maar de grote vraag.

In Nederland is van ongeveer de helft van de huizen bekend welk energielabel ze hebben, bijna 180.000 woningen hebben energielabel G en 200.000 woningen hebben het label F op hun woning staan. Dat betekent dus dat flink wat huizen de komende jaren rap moeten worden verduurzaamd om aan de plannen van Timmermans – die nog wel door het Europees Parlement moet worden aangenomen – te voldoen.

Volgens Timmermans moet men niet zo moeilijk doen over de kosten, want de investering krijg je terug doordat je bespaart op je energierekening op de lange termijn. Tja, makkelijk gezegd. Maar er zijn genoeg woningbezitters die niet even een dure verbouwing kunnen ophoesten. Maar ja zulke mensen worden al jaren door lieden als Timmermans in de kou/steek gelaten. De vergroeningsdwingelandij gaat door: niet alleen vanuit onze eigen regering maar ook vanuit het ongekozen Brusselse paleis.