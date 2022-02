Nóg een explosieve Wob-onthulling! Ministerie VWS gebruikte RIVM voor ‘tekstuele wijzigingen’ OMT-adviezen

Het vermoeden dat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) een flinke vinger in de pap heeft als het op RIVM- en OMT-adviezen voor het coronabeleid aankomt, blijkt gegrond. Achter de rug van OMT-leden om werden de door het ministerie ‘slechts verduidelijkende tekstsuggesties’ in de conceptadviezen geplakt.

Op deze site hebben we al vaker het vermoeden uitgesproken dat het RIVM en het OMT hun adviezen afstemmen op de wensen van de overheid, het ministerie van VWS en het kabinet. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat nu gewoon een keihard feit te zijn.

Die “tekstuele aanpassingen” blijken regelrechte politieke sturing te zijn die mensenlevens hebben gekost. De NOS noemt als voorbeeld een advies over het uit voorzorg dragen van mondmaskers voor personeel in de ouderenzorg. Het OMT blijkt destijds nooit een expliciet advies te hebben gegeven om dat te ontraden. Maar eventjes contact met het RIVM en dat ‘probleem’ werd makkelijk opgelost. Het ministerie van VWS vond het uit voorzorg dragen van mondmaskers namelijk niet gewenst, “gelet op de aanhoudende schaarste”.

Met dit soort berichten, en daar zijn er veel van (Nieuwsuur 1, 2, 3) is het overduidelijk dat de adviezen van het RIVM en het OMT niet meer voornamelijk over gezondheidswinst en coronabestrijding gingen. Het ministerie van VWS wilde dat de adviezen zodanig werden afgezwakt, dat het paste binnen hun kaders. Daarom kon zorgpersoneel wat het RIVM betreft ook gewoon zonder beschermingsmiddelen aan het werk met ouderen, die het meeste risico liepen. Het kwam VWS gewoon even nét niet uit!

Het beeld dat nu op basis van deze documenten wordt geschetst is een ministerie dat de eigen fouten probeert te verhullen en het beleid probeert aan te passen zodat het voor hen werkbaar blijft. Gezondheidswinst of effectief coronabeleid was daaraan totaal ondergeschikt.

Het RIVM had kennelijk geen moeite met deze sturing van het ministerie van VWS: ‘U vraagt, wij draaien‘. En individuele OMT-leden lijken te zijn bespeeld, want zij zeggen niets te hebben geweten van de aanpassingen. Maar ja, met RIVM-baas Jaap van Dissel als voorzitter van het OMT is dat ook goed mogelijk.