NPO omarmt genderneutrale termen. Martin Bosma: “NPO66 wil liever niet dat u het woord “vrouwen” gebruikt”

Het KRO-NCRV-programma Pointer lijkt het woke-jargon te omarmen. In plaatsen van over de term ‘vrouwen’ te spreken heeft men het over ‘mensen met een baarmoeder’. Wat een nieuwe mijlpaal is in de wedstrijd ‘Wie is Woke?’, aldus PVV-Kamerlid Harm Beertema. Het is niet voor het eerst dat een NPO-programma met zulke woke-termen aan komt zetten.

PVV’er Martin Bosma merkte op dat de NPO liever niet heeft dat Nederlanders de term ‘vrouwen’ gebruikt, liever ziet Hilversum men de genderneutrale varianten hierop gebruiken.

“Mensen met een baarmoeder”. NPO66 wil liever niet dat u het woord “vrouwen” gebruikt. https://t.co/B2l2JpOzs1 — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) February 6, 2022

Volgens PVV-Kamerlid Beertema is dit een nieuw dieptepunt in de wokeficatie van de NPO. Langzaamaan wordt zelfs de term ‘vrouw’ vervangen. Nota bene door een (voormalig) christelijke omroep.

Nieuwe mijlpaal in de wedstrijd ‘Wie is Woke?’ @pointer_kroncrv, de omroep die gereformeerden en katholieken bij elkaar spaarden, heeft gewonnen: ‘Mensen met een baarmoeder’ is het voortaan. ‘Mensen zonder prostaat’ mag eventueel ook. Zolang u maar niet over ‘vrouwen’ spreekt. https://t.co/YXkbQx5KSi — Harm Beertema (@harmbeertema) February 6, 2022

Het is overigens niet de eerste woke-frats van de omroep. Afgelopen zomer presenteerde de omroep met veel bombarie een nieuwe serie die bestond uit ‘alleen maar acteurs van kleur’. Volgens de omroep was dit een positief iets en moest dit aan de grote klok worden gehangen. Terwijl dit soort acties alles behalve positief zijn, het bevordert namelijk alleen maar het toch al verregaande hokjesdenken in Nederland. De identiteitspolitiek viert hoogtijdagen bij de NPO. Naar individuele talenten en eigenschappen kijkt men niet meer bij de NPO, zo lijkt het.

Terecht stelde Wout Willemsen het volgende: “Racisme vanuit de woke KRO-NCRV wordt gevierd onder het mom van tolerantie en diversiteit.”

Dit soort dingen gaan alleen maar vaker voorkomen op de NPO. En ook nog eens betaald van Nederlands belastinggeld. Het genderneutrale drammen wordt normaal, evenals het woke-gedachtegoed waar vrijwel niemand op zit te wachten.