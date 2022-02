OMT-lid Jan Kluytmans nog steeds overtuigd van idee dat ziekenhuizen overspoeld raken na versoepelingen

OMT-lid Jan Kluytmans is overtuigd van het idee dat er niet op korte termijn versoepeld kan worden, vanwege de huidige toename in het aantal opnames in de ziekenhuizen. “We verwachten dat we naar ongeveer 5000 patiënten in de ziekenhuizen gaan en dat hebben we nog niet eerder gehad. De verwachtingen zijn niet goed”, zei hij vanochtend in NPO Radio 1-programma Sven op 1.

Kluytmans leeft in de veronderstelling dat als Nederland nu zou versoepelen de ziekenhuizen de druk niet aankunnen. In andere landen waar is versoepeld ziet hij ook een toename, maar die landen zitten volgens hem in een “andere fase”.

Eigenlijk zitten die landen helemaal niet in een andere fase maar hebben ze gewoon meer zorgcapaciteit. Daarnaast wordt niet door hem gespecificeerd waar die ziekenhuisopnames vandaan komen. Het zou wonderbaarlijk zijn als de ziekenhuizen na versoepelingen ineens toch vol zouden stromen met coronapatiënten. Daar is de omikronvariant simpelweg niet ziekmakend genoeg voor én dat zou het effect van de late boostercampagne van Nederland compleet negeren.

Het is dus aannemelijker dat het in Nederland en de landen met een vergelijkbare coronastrategie om achterstallige zorg gaat. Er is geen ontkomen aan dat ziekenhuisopnames toe zullen nemen, maar om dat nou als argument te gebruiken om maar niet verder te versoepelen zou absurd zijn.

Kennelijk heeft Kluytmans het idee dat de ziekenhuizen eerst alle achterstallige zorg moeten inhalen voordat er verder kan worden versoepeld. Of dat Nederland in ieder geval de huidige piek van de coronabesmettingen uit moet zitten voor er weer meer mogelijk is. Maar dat is volstrekt onlogisch gezien het feit dat die torenhoge besmettingscijfers zijn ontstaan tijdens de zwaarste coronamaatregelen die Nederland ooit heeft gezien.

Het beste zou zijn om de maatschappij gewoon weer volledig open te gooien en risicogroepen erop te attenderen dat zij extra voorzichtig moeten zijn. En de overige groepen kunnen ook best een beetje uitkijken met contact met mensen uit de risicogroep. OMT-lid Kluytmans staart zich in dit artikel van NPO Radio 1 dood op verwachte cijfers van de ziekenhuizen en presenteert een schrikbeeld dat totaal losgezongen is van de realiteit.