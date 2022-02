OMT spontaan eens met kabinet: ‘Beeld is gunstig, seinen op groen voor verregaande versoepelingen’

Wat een verrassing! Het kabinet ziet ineens ruimte voor versoepelingen en het Outbreak Management Team (OMT) is het daar spontaan mee eens. En niet alleen dat, ze staan ook vrijwel volledig achter de door het kabinet voorgestelde versoepelingen. Komt dát even goed uit!

Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan zitten te komen en de ziekenhuiscijfers al wekenlang laag blijven, vindt het kabinet dat het tijd wordt voor verdere versoepelingen. Zoals andere landen hebben laten zien kon dat natuurlijk al lang. Toch wil het kabinet héél voorzichtig verregaande versoepelingen doorvoeren.

Zo wil het kabinet theaters, restaurants, cafés en bioscopen vanaf 18 februari open tot 01.00 uur. Waarom die eindtijd? Omdat de omikronvariant er schijnbaar om 00.59 uur mee ophoudt. Dat hierdoor veel meer mensen binnen kortere tijd in dezelfde panden rondlopen, dat maakt niemand wat uit.

Daar heeft het kabinet zelfs twee oplossingen voor: het coronatoegangsbewijs én 1G-beleid (vooraf testen). In ruil daarvoor kunnen dan de mondkapjesplicht, de vaste zitplaats en de 1,5 meterplicht van tafel. Dat straks iemand met een vals positieve test of met een besmetting rondloopt die na het testen tot stand is gekomen, boeit niemand. Voor het kabinet is het het één of het ander, zolang de logica maar buiten beschouwing blijft.

En weet je waar het OMT en het kabinet óók voorstander van zijn? Carnavalsfeesten! Het kabinet kijkt naar de mogelijkheid om ook daar 1G-beleid voor in te voeren, zo meldt Het Parool, maar dat kan natuurlijk niet. Daar is de testcapaciteit veel te beperkt voor.

Het is werkelijk te belachelijk voor woorden. De meest onzinnige maatregelen worden tóch nog enigszins in stand gehouden. En waar het kabinet eerder nog op geen enkele manier vooruit durfde te kijken, zitten ze nu al te azen op het loslaten van maatregelen voor 25 februari. Voorafgaand aan dat moment zijn ze voornemens om een aantal andere maatregelen los te laten, waarvan ze weten dat het (nóg) meer besmettingen op gaat leveren.

Het is mooi dat we zo langzamerhand van die rotmaatregelen af zijn, maar dit heeft helemaal niets meer te maken met effectief coronabeleid. Het gaat ze puur om het idee dat ze de maatschappelijke druk van de ketel willen halen omdat er verkiezingen aan zitten te komen.