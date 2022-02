Peiling De Hond: ‘Lokale partijen gaan het nog beter doen dan de vorige gemeenteraadsverkiezingen’

Uit zijn recente onderzoeken en peilingen maakt Maurice de Hond op dat lokale partijen het bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen het nog beter zullen doen dan vier jaar geleden. Er zullen meer gemeenten zijn waar een lokale partij de grootste wordt. Door de kwakkelende koers van het CDA zullen lokale partijen hier flink van profiteren.

In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond was te zien dat Volt bijna een derde van de zetels heeft verloren door de affaire rondom Gündoğan. Voor de partij is dit slecht nieuws, in enkele gemeenten stond de partij hoog in de peilingen. In Amsterdam werd de partij gepeild als de derde partij, maar de interne ophef kan een mooi resultaat in de weg zitten.

Volgens De Hond zal het interessant zijn hoe nieuwe partijen, zoals JA21 en Volt, gaan presteren in de gemeenten waaraan ze deelnemen. Daarnaast zal het ook de verkiezingen worden voor lokale partijen. De Hond ziet veel kansen voor de lokale politiek, mede door de kwakkelende vorm van het CDA. Van oudsher een partij die in veel gemeenten de potentie had om de grootste te worden.

‘Dit alles lijkt in de richting te gaan van een gemeenteraadsverkiezingen met nog grotere verschillen in uitslagen per gemeente. Niet alleen zullen lokale partijen het nog beter gaan doen dan de vorige keer. Maar ook zullen we nog meer gemeentes gaan krijgen waarbij de lokale partij de grootste wordt. Mede doordat er ook niet een echte grote favoriet is bij de landelijke partijen, die wel aan de verkiezingen mee doen.’, schrijft De Hond.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ook zullen de verkiezingen een goede graadmeter zijn voor D66 en de VVD. Met name de partij van Mark Rutte heeft de laatste weken flink wat virtuele zetels verloren. Vier jaar geleden was de partij de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, maar dat kan dit jaar anders zijn.