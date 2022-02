Peiling De Hond: VVD in crisis, BBB laat ongekende groei zien

In de nieuwe peiling van Maurice de Hond zien we een ongekend verlies van zetels voor de VVD in amper een jaar tijd. De partij van Mark Rutte wordt gepeild op 22 zetels, twaalf zetels minder dat het op dit moment heeft in de Tweede Kamer. Ook de PVV zit een dalende lijn. De BoerBurgerBeweging laat een ongekende groei zien, ook JA21 en Volt zijn niet meer weg te denken.

BBB behoort in alle peilingen tot de grootste winnaars, een jaar geleden was vrijwel heel Nederland nog onbekend met deze partij. Maar in diverse peilingen kan de partijen op zo’n zes tot acht zetels rekenen. Het laat zien dat veel Nederlanders klaar zijn met het onevenredig aanpakken van boeren, het bureaucratische geneuzel omtrent de stikstofcrisis en het uitblijven van de nieuwe bestuurscultuur. In een jaar tijd is de partij van Caroline van der Plas niet meer weg te denken. Ook JA21 en Volt hebben een soortgelijke groei doorgemaakt, de traditionele partijen verkwanselen het en nieuwe partijen profiteren hier optimaal van.

Veel gevestigde partijen (VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie) staan vergeleken met een jaar geleden op een flink verlies. De VVD heeft de hardste klappen mogen ontvangen. De partij stond gedurende het grootste gedeelte van de coronacrisis op een ongenaakbare hoogte in de peilingen en de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen werd de partij met afstand de grootste van het land. Nu lijkt er aan deze status snel een eind te komen.

D66 met Sigrid Kaag aan het roer blijft roerige tijden kennen. Een jaar geleden stond de partij nog op 13 zetels in de peilingen, een maand later wist de partij 24 zetels te veroveren, maar al snel daalde de partij opnieuw in de zetels.

Van deze kwakkelende koers bij de gevestigde partijen profiteren met name de nieuwe partij.