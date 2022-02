Peiling Maurice de Hond: CDA blijft op armzalige 6 zetels staan, rechts op flinke winst

De nieuwste peiling van Maurice de Hond onderstreept nog eens dat het partijkartel alle vertrouwen is verloren van de kiezer. Oh, én dat steeds meer kiezers de overstap hebben gemaakt naar (nieuwe) rechtse partijen.

Uit de jongste peiling van Maurice de Hond blijkt nogmaals dat de regeringscoalitie geen enkele steun meer genoeg van kiezers. De VVD staat op 22 zetels, D66 op 19, CDA op 6 en de ChristenUnie op 5. In totaal zijn dat dus 52 zetels. 52. dat is niet eens bijna afdoende voor een meerderheid.

Sterker nog, zelfs met GroenLinks én PvdA er extra bij komen ze niet aan de 76 zetels die ze nodig hebben. Die partijen krijgen namelijk allebei 9 virtuele zetels. Dus dan kom je uit op 70 zetels. Dan moet er nog een partij bij als Volt.

Een coalitie van zeven partijen; alleen zo zou het kartel nog aan de macht kunnen blijven als er vandaag verkiezingen waren. Het zegt werkelijk alles over het faillissement van de oude politiek.

De winst zit bij de nieuwe rechtse partijen

De virtuele winst zit ondertussen bij de nieuwe partijen. FVD staat op 7 zetels wat er 1 minder is dan bij de afgelopen verkiezingen… maar wat er juist 2 meer zijn dan de partij nu heeft. 3 mannen splitsten zich na de vorige verkiezingen immers al af. 7 zetels is dus winst voor FVD.

Interessant genoeg staat de PVV volgens De Hond virtueel op 15 zetels, wat er nu 17 zijn in de Kamer. Of dat klopt waag ik te betwijfelen, volgens mij is het te negatief (zelfde geldt voor FVD). Maar goed, zelfs als dat zo is, dan nog zit de groei op ‘rechts.’

Want BVNL heeft één zetel, BBB 8 en JA21 13. Het is en blijft een raadsel voor mij waarom mensen fiducie hebben in Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, maar blijkbaar zijn er echt nog domme mensen die denken dat die twee iets positiefs kunnen bereiken voor rechts Nederland.

Oh ja, en de SGP staat op 4 zetels.

Dus dan je bij elkaar uitkomen op 48 zetels voor ‘rechts van de VVD.’

Voor de goede orde: dat is historisch. Zoiets hebben we nog nooit gezien in Nederland. Ja, met de PVV en FVD hebben we al gezien dat ‘rechts van de VVD’ groter en groter werd, maar nu is dat nog veel meer zo. Nog even en ‘rechts van de VVD’ kan samen een coalitie vormen als het wil.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En nee, dat is niet ondenkbaar. Want de huidige coalitie staat immers virtueel nog maar 52 zetels. Als zij van 76 naar 52 zetels kunnen in een jaar tijd kan alternatief-rechts van 48 naar 76.