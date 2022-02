Pepijn van Houwelingen (FVD) en Fleur Agema (PVV) geschokt: ‘Parlement schendt rechten van Kamerleden!’

Pepijn van Houwelingen en Fleur Agema vielen vandaag bijna van hun stoel tijdens een vergadering bij de commissie die zich bezighoudt met het coronawanbeleid van het kabinet en het RIVM. Want toen de FVD’er wilde dat de commissie Jaap van Dissel aan een eerdere belofte zou houden liet die het afweten. Hij kreeg wel steun van een paar partijen, maar het héle partijkartel stemde tegen zijn wens om een brief van het RIVM, waarin uitgelegd zou worden waarom het géén gedetailleerde informatie kan geven over IC-opnames (wie, wat, waar, waarom? Gevaccineerd wel of niet, etc.).

FVD’er Pepijn van Houwelingen heeft al een paar keer gevraagd om gedetailleerde informatie over de patiënten die (met corona) opgenomen worden op de IC. Zoals is het mét corona, is het vanwége corona, zijn de mensen wel of niet gevaccineerd, en zo verder. Die informatie wordt niet gedeeld; niet door het kabinet en niet door het RIVM.

En dat is wat gek. Want juist dat soort informatie kan heel belangrijk zijn om te ontdekken wat er nou écht gaande is in Nederland qua oversterfte én wat betreft de precieze impact van corona en de ‘vaccins.’

Daarom wilde de commissie die hierover ging – op initiatief van Van Houwelingen natuurlijk – een brief van Jaap van Dissel. Die moest dan even in een pagina of misschien zelfs een halve pagina uitleggen waarom het RIVM deze informatie naar eigen zeggen niet vrij kan geven.

Van Dissel beloofde dat te doen. Niet één keer, maar tot twee keer toe.

Maar wat wekt de verbazing? Ze hebben nog niets gezien. Van Dissel breekt zijn belofte dus. Van Houwelingen neemt daar geen genoegen mee en drong er vandaag bij de commissie op aan om Van Dissel aan te spreken op dit wangedrag. Daarom kwam hij met een voorstel; de commissie zou als geheel even zeggen tegen Van Dissel dat hij die brief moet geven, al was het maar omdat hij dit tweemaal beloofd heeft.

Alleen weigerde het hele partijkartel Van Houwelingen zijn zin te geven. Ja, echt waar. Het héle kartel vindt het niet nodig om Van Dissel aan zijn woord te houden. Kijk maar:

Agema en Van Houwelingen pislink

Als reactie op dit wangedrag van het kartel reageerden zowel Van Houwelingen zelf als PVV’er Fleur Agema met oprechte verbazing. Agema probeerde Van Houwelingen echt een handje te helpen door de hele commissie erop aan te spreken dat hier gewoon een grondrecht van een Kamerlid geschonden wordt. Hij heeft namelijk het informatierecht. Het kan niet zo zijn dat “een meerderheid” maar even beslist dat een specifiek Kamerlid dat informatierecht opeens niet heeft.

Al staat hij alleen. Al heeft hij nul steun. Dan nog heeft hij het recht op informatie. Dat is geen “privilege” en nee, een meerderheid kan hem dat recht ook niet ontnemen. Het is een recht. Punt.

Maar dit kartel zit dus anders in elkaar. ‘De meerderheid’ doet wat het wil. De dictatuur van de ‘meerderheid’ (in de Kamer, niet in de samenleving!) is een feit.