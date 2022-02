MeToo: PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapt op na meerdere beschuldigingen, PvdA royeerde slachtoffer

Verschillende vrouwen hebben PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk beschuldigd van ongeoorloofd gedrag. In 2019 diende Cornelia Klaster, toenmalig voorzitter van de meedenkgroep Armoede binnen de PvdA, een klacht in tegen Van Dijk. Er werd een extern onderzoeksbureau ingesteld om dit geval van MeToo te onderzoeken, maar die bleek gelieerd te zijn aan de PvdA. Om die reden, zo stelt Klaster, werd bewijs niet onderzocht en werd haar klacht uiteindelijk ongegrond verklaard.

De manier waarop de PvdA met deze situatie om is gegaan illustreert perfect waarom een beleid gericht op MeToo, met wat cursusjes en extra richtlijnen, geen zoden aan de dijk zet. Cornelia Klaster spreekt van verschillende incidenten, waarbij ook getuigen aanwezig waren. Zelf zegt ze herhaaldelijk haar grenzen te hebben aangegeven, maar het mocht allemaal niet baten.

Van Dijk ontkende natuurlijk alles toen het onderzoeksbureau aan de casus begon. Bewijzen en getuigen werden volgens Klaster niet gesproken of onderzocht, want het aan de PvdA gelieerde onderzoeksbureau had hele andere motieven. De klacht werd uiteindelijk ongegrond verklaard, waarop Klaster alles op Facebook zette. Er werd een advocaat op haar afgestuurd, waardoor ze de post verwijderde. Daarna werd ze door de PvdA geroyeerd als lid. Klaster probeerde dit nog aan te vechten bij de interne klachtencommissie van de PvdA, maar ze wacht nog steeds op antwoord, meldt de NOS.

Je kunt er donder op zeggen dat dit bij andere partijen ook gebeurt en dat ze de boel op eenzelfde manier proberen te sussen. Het is nou eenmaal makkelijker om een lid op te offeren dan om een Kamerlid op straat te zetten. Vooral omdat zoiets schadelijk is voor het imago van de partij.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De PvdA kan door dit MeToo’tje van Van Dijk in ieder geval verder maar beter de mond houden. De partij heeft alle recht op moreel verheven gedram nu wel verloren en ze zijn nu geen haar beter dan partijen als D66, GroenLinks, CDA en de VVD.