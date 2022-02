Sigrid Kaag (D66) roemt ‘boze’ Ernst Kuipers over ‘schaam je’: ‘Ons aller stem is nodig. Wees niet stil!’

Sigrid Kaag (D66, Financiën) vindt het ge-wel-dig dat minister Ernst Kuipers (D66, Volksgezondheid) gisteren Gideon van Meijeren (FVD) vertelde dat hij zich moest schamen. Volgens Kaag komt Kuipers “op voor fatsoen en respect.” Daar moet iedereen iets van leren. Ofzo.

Tijdens het coronadebat op woensdag verloor minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers zijn zelfbeheersing omdat Gideon van Meijeren (FVD) de euvele moed had Jaap van Dissel te bekritiseren. Dat mag niet in Nederland. Want Van Dissel en al die andere OMT’ers zijn heilig verklaard. Hun wil is wet, hun woord is waarheid.

Een normaal mens vond de uitbarsting van Voldemort volstrekt bezopen, overdreven en ook nog eens hypocriet aangezien het nu wel vaststaat dat hij én Van Dissel de Kamer bewust hebben voorgelogen.

Maar er is één persoon die de dollemansactie van Voldie geweldig vond. Ja, u raadt het al: Sigrid Kaag. Voldemorts partijgenote bij de club die ongeboren kinderen voortijdig de dood wil injagen en die ouderen ervan wil overtuigen dat hun leven lang genoeg geduurd heeft zodra ze 65+ zijn.

Want zij schrijft heel blij op Twitter dat het wanstaltige optreden van Kuipers juist fantastisch was. “Sterk hoe Ernst Kuipers hier een grens trekt en opkomt voor fatsoen en respect,” aldus Kaag over de minister die openlijk en bloot de Kamer voorloog.

En dat is niet alles. Oh nee. Mevrouw gaat nog een stapje verder. Want ze ziet Kuipers ook als een inspiratiebron voor… de rest van Nederland. Jawel, wij moeten allemaal in zijn voetsporen volgen.

“Ons aller stem is nodig,” schrijft de vrouw die gezien de toon van haar tekst blijkbaar denkt dat ze een soort van Bijbelse profeet is. “Wees niet stil.”

Sterk hoe Ernst Kuipers hier een grens trekt en opkomt voor fatsoen en respect. Ons aller stem is nodig. Wees niet stil. #wijzijnmetvelen pic.twitter.com/PYHnauNSP7 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) February 17, 2022

Even een tip voor Sigrid: net doen alsof een leugenachtige huichelaar als Kuipers moreel superieur is, is volstrekt ongeloofwaardig. Het zorgt er alleen maar voor dat mensen minder respect hebben voor jou.

En dan nog een woord van advies: niemand in Nederland gebruikt zinnen als “ons aller stem is nodig.” We leven niet in 1450.