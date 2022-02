Ernst Kuipers gaat vol demagoog na kritiek Van Meijeren op Van Dissel: ‘We moeten ons schamen!’

Tijdens het debat over het waardeloze coronabeleid in de Tweede Kamer vandaag uitte FVD’er Gideon van Meijeren harde kritiek op RIVM-baas Jaap van Dissel (Kartel). De reactie daarop van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) was hilarisch. De man die door critici ook wel “Voldemort” genoemd wordt werd namelijk erg boos. Of pretendeerde boos te zijn. “Schaam je!” beet hij Van Meijeren toe.

In een één-op-één debat met Ernst Kuipers haalde FVD’er Gideon van Meijeren vandaag hard uit naar RIVM-fluisteraar Jaap van Dissel. Want, zei Van Meijeren, de OMT’er heeft meerdere malen keihard gelogen over beïnvloeding van het kabinet op OMT-adviezen. Volgens Van Dissel gebeurde dat nooit. We weten nu – dankzij vrijgegeven documenten én berichtgeving van Nieuwsuur – dat dit onwaar is. Het kabinet schreef feitelijk gewoon mee aan de adviezen. In zeker vier gevallen werden adviezen aangepast. Zelfs notulen moesten eraan geloven.

Kuipers: ‘U hoort de woede in mijn stem’

Het was dus geheel terecht dat Van Meijeren Van Dissel bekritiseerde. Alleen dacht minister van Volksgezondheid Ernst ‘Voldemort’ Kuipers daar heel anders over. In antwoord op Van Meijeren kritiek werd hij namelijk boos. “U hoort de woede in mijn stem,” zei hij onder meer, waarna hij de FVD’er toeswierp dat hij zich moest “schamen” omdat hij de euvele moed had een leugenaar een… niet schrikken… leugenaar te noemen.

Vervolgens ging Kuipers vol op de demagogische tour. We moesten Van Dissel dankbaar zijn omdat die zo hard werkt. Hij bedoelt het zo goed. Als hij op zijn fiets stapt wordt hij soms zomaar bekritiseerd door burgers; dezelfde burgers die dankzij zijn wanstaltig advies de afgelopen twee jaar zijn opgesloten, depressief zijn geworden, geliefden hebben verloren aan zelfmoord, en die hun bedrijven failliet hebben zien gaan. Niet door corona, maar door het wanbeleid van het kabinet dat zich daarbij baseerde op OMT-adviezen.

Maar daar heeft Kuipers lak aan. Van Dissel is namelijk een bevriende collega, en dus verdedigt hij die ten koste van alles. De RIVM-muppet kan liegen, bedriegen, de boel voor de gek houden, en het kabinet de hand boven het hoofd houden… het maakt allemaal niets uit. Hij hoort bij de covid-elite en kan dus doen en laten wat hij wil. Net als Kuipers zelf, overigens.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hilarisch genoeg reageerden andere D66’ers heel fel op dit debatje, allemaal natuurlijk door Kuipers en Van Dissel te verdedigen. Blijkbaar begrijpt dat volk niet dat ze het vertrouwen in de politiek daarmee alleen maar meer beschadigen. Zie D66 Tweede Kamerlid Van Weyenberg:

Team Kuipers 🔥 Van Meijeren en zijn partij zijn een bedreiging voor onafhankelijke wetenschap en onze democratie, met hun opruiende aanvallen op instituties, feiten en mensen. Wat een beschamende vertoning. https://t.co/VU1sPyzbNt — Steven van Weyenberg (@svanweyenberg) February 16, 2022