Sylvana Simons gaat diep door het stof na ‘foutieve tweet’ over Ernst Kuipers: “Een grote blunder”

“De minister van Volksgezondheid bedankt zojuist in de plenaire zaal mensen uit risicogroepen ‘voor hun bereidheid in isolatie te gaan’,” aldus Sylvana Simons op Twitter. Alleen is er één klein probleem: volgens oplettende kijkers zei hij dat helemaal niet. Het gevolg? Sylvana kruipt diep, dieper, diepst door het stof.

Het is altijd hilarisch om te zien als Sylvana Simons op haar schreden moet terugkeren, maar de manier waarop dat nu gebeurt is pas echt vermakelijk. Mevrouw lijkt namelijk wel in paniek te zijn. Waarom? Omdat ze mógelijk iets verkeerd verstond en dat even twitterde.

Bedankt!

Hier is de oorspronkelijke tweet. “De minister van Volksgezondheid bedankt zojuist in de plenaire zaal mensen uit risicogroepen ‘voor hun bereidheid in isolatie te gaan’.” Daar zette ze dan een videotje bij van een dame die even laat blijken wat ze van zoiets denkt.

Dit is de originele tweet. Ik deel ‘m als screenshot, omdat ik ‘m verwijder omdat ie nog steeds geliked en gedeeld wordt. pic.twitter.com/2z1gjQDPMU — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) February 16, 2022

Vervolgens werd ze hierop aangesproken door andere kijkers die stelden dat Kuipers dat helemaal niet zei. En dus verwijderde ze de originele tweet (maar bleef ze ‘m wel met een screenshot houden, zodat ze er niet van beschuldigd kon worden ongemakkelijke informatie weg te moffelen).

Door het stof

Maar daar bleef het niet bij. Nee. Want Sylvana vond het ook nodig om a) haar excuus aan te bieden en daarbij b) diep door het stof te gaan.

“Ik tweette over een uitspraak van de minister van VWS over risicogroepen,” aldus La Syl. Nu lijkt het erop dat ik hem verkeerd verstaan heb.” Oké, nou even “sorry, ik verstond hem verkeerd volgende keer beter” schrijven en doorgaan met die hap.

Maar nee. Want Sylvana neemt zichzelf héél serieus en is blijkbaar doodsbang dat iemand in het kabinet boos op haar wordt. “Die tweet heeft echter veel onrust veroorzaakt,” gaat ze namelijk verder. “Dat is dan een grote blunder van mij.”

“Zolang ik de quote niet in die exacte formulering terug kan vinden zal ik mijn oorspronkelijke tweet verwijderen,” gaat ze in blinde paniek verder, “en bied ik bij deze excuses aan de minister aan” (hou op, die man liegt zelf over van alles en nog wat) “én aan allen die ik (eventueel) op het verkeerde been heb gezet.”

Vervolgens verwijderde ze de tweet dus ook nog eens omdat “die nog steeds geliked en gedeeld wordt” en dat vond ze niet fijn.

Syl, je hoeft niet zo te kruipen. Een foutje is snel gemaakt, en het onderwerp van je verkeerde info is – dat is nu al gebleken – een professionele leugenaar eersteklas die z’n moeder nog zou verkopen in ruil voor wat macht.

Aan de andere kant is het natuurlijk wel heel vermakelijk om Syl zo te zien kruipen… ja, zelfs als het is omdat ze bang is dat Voldemort voor het hoofd heeft gestoten.