Versoepeling quarantaineregels voor scholen heeft geen effect: ‘Kwart van alle leraren zit ziek thuis’

Toen de quarantaineregels voor scholen nog strikt waren, moesten leraren en hele klassen om de haverklap naar huis zodra er meer dan drie besmettingen waren geconstateerd. Inmiddels zijn die regels versoepeld, maar is het effect hetzelfde gebleven. De afgelopen weken was gemiddeld zo’n 25 procent van de leraren afwezig, terwijl er bijna geen vervanging te regelen is.

Volgens belangenvereniging Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is uit een peiling onder duizend schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs gebleken dat de afgelopen weken gemiddeld ruim een kwart van de leraren door ziekte afwezig was. Ook geeft 90 procent van de ondervraagde directeuren aan dat het niet lukt om vervangers te regelen.

Het kabinet heeft zichzelf dus eigenlijk weer eens in de voet geschoten. Het dichthouden van de scholen was problematisch vanwege de enorme leerachterstand. Toen moesten de scholen toch ineens met stoom en kokend water weer open, maar zat die quarantaineregel in de weg. De leerachterstand werd hierdoor nog steeds niet ingehaald. En nu die regel is geschrapt heeft men eigenlijk nog steeds hetzelfde effect. Het enige verschil is dat het de maatschappij nu nóg meer geld kost.

Hier en daar wordt nog wel afstandsonderwijs georganiseerd voor afwezige leerlingen, maar dat is natuurlijk niet goed genoeg om leerachterstanden echt in te kunnen halen. Om die reden pleit AVS in De Telegraaf voor het regelen van zelftesten voor scholen, zodat niet alleen groep 6, 7 en 8 een test kunnen krijgen. Het probleem daarmee is natuurlijk dat er nóg meer geld over de balk wordt gesmeten, terwijl het niet echt zal helpen. Er hoeft maar één kind te zijn dat een vals positief testresultaat heeft, of net te vroeg heeft getest, en je zit weer in dezelfde situatie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het kabinet zou dus net zo goed de scholen weer dicht kunnen doen, of ze moeten het virus maar gaan accepteren. Het is namelijk niet duidelijk of de leraren van die scholen ook allemaal ernstige klachten hebben. Aangezien de omikronvariant behoorlijk mild is, zou het best een optie kunnen zijn om besmette leraren gewoon fysiek door te laten werken, tenzij ze ernstige klachten hebben. Het is inmiddels wel duidelijk dat je de scholen niet open kunt houden als je besmettingen wilt voorkomen.