Heropening scholen met oude quarantaineregels leidt tot exact dezelfde problemen, OMT gaat weer evalueren

Het is bijna verbazingwekkend hoe het kabinet, het OMT en het RIVM dit niet konden zien aankomen. Door de heropening van de scholen zijn de besmettingscijfers enorm gestegen en vallen, net zoals eerder het geval was, hele klassen uit. De quarantaineregels voor scholen zijn namelijk niet aangepast. Het OMT gaat die regels nu (pas) onder de loep nemen…

Als je toch weken geleden hebt geconstateerd dat scholen de grootste besmettingshaarden zijn en dat daardoor hele klassen om de haverklap uitvallen of last hebben van lesonderbrekingen, dan anticipeer je daar toch op zodra je de scholen weer opengooit? Nou, het kabinet en OMT blijkbaar niet. Die gaven de scholen gewoon groen licht en nu het ‘misgaat’ met de achterhaalde quarantaineregels wordt er pas gekeken naar of die regels niet kunnen worden versoepeld. Daar kan ook weer rustig een paar dagen de tijd voor worden genomen, want het OMT buigt zich pas komende vrijdag over dit bureaucratische fiasco.

Terwijl de wekelijkse besmettingscijfers bijna de kwart miljoen aantikken en de ziekenhuisopnames nog altijd blijven dalen, gaat het OMT kijken of de regel dat een hele klas naar huis moet wanneer er minstens drie leerlingen positief zijn getest op het coronavirus, nog wel proportioneel is (via de NOS). Iedereen had natuurlijk kunnen zien aankomen dat die regel voor problemen zou gaan zorgen, maar haperend onderwijs is tenminste onderwijs!

In principe kan die quarantaineregel wel worden geschrapt of grotendeels tandloos worden gemaakt. Het was te verwachten dat er veel besmettingen zouden gaan plaatsvinden en het ziektebeeld onder die doelgroep is in de meeste gevallen niet veel meer dan een heftige verkoudheid. Het kabinet en het OMT weten dit en het RIVM ziet dit ook in de cijfers terug. De quarantaineregels zijn voor vrijwel iedereen (behalve scholen) al behoorlijk versoepeld, dus iedereen kan wel raden waar het advies van het OMT op uit gaat draaien. Toch moet er nog een paar dagen overheen gaan voordat er iets gebeurt. Ontzettend ergerlijk.