RIVM: ‘Bijna kwart miljoen positieve tests in één week tijd, maar aantal ziekenhuisopnames blijft dalen’

Het RIVM registreerde afgelopen week 20 procent meer positieve tests dan in de week ervoor. Met 242.961 positieve tests heeft Nederland nu het hoogste weekcijfer ooit te pakken. Toch blijven de ziekenhuisopnames maar dalen. Inmiddels is dus wel overduidelijk dat de omikronvariant weinig voorstelt en dat de lockdown en coronamaatregelen nauwelijks effect hebben gehad.

Afgelopen week lagen er 647 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan er 94 op een intensive care belandden. Het RIVM registreerde in die periode 63 sterfgevallen, meldt De Telegraaf. Met 201.000 positieve tests twee weken geleden en 242.961 positieve tests van vorige week, valt het nu toch niet meer vol te houden dat nog steeds niet alles open kan? De maatregelen hebben nauwelijks effect gehad en waren nergens voor nodig, zo simpel is het.

En let wel, deze cijfers over positieve tests zijn alleen nog maar wat het RIVM heeft geregistreerd. Het aantal coronabesmettingen dat alleen door een zelftest is geconstateerd wordt nergens meegenomen. Het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen ligt zeer waarschijnlijk dus nog vele malen hoger.

Minister Kuipers en premier Rutte gaven afgelopen persconferentie zelf toe dat ze met de versoepelingen rekening hielden met zo’n 80.000 besmettingen per dag, oftewel 560.000 per week. Dat is meer dan het dubbele van wat nu officieel is geregistreerd. Dat is allemaal nog te overzien, maar als de horeca en cultuursector ook nog open zouden gaan, dát zou dan weer te ver gaan? Het is totaal onlogisch.

Als er bij dit soort stijgende cijfers (die al een behoorlijke tijd aanhouden) een merkbaar effect zou zijn in de ziekenhuizen, dan hadden ze misschien een punt. Maar het lijkt er sterk op dat Nederland het punt al lang is gepasseerd waarvoor dit soort waakzaamheid nog moet worden gehanteerd. Zolang ouderen, zwakkeren en andere kwetsbaren een beetje uitkijken is er niets aan de hand en kan de rest van de maatschappij ook gewoon weer open. 2G kan ook direct van tafel!