Zweden schaft alle coronaregels af INCLUSIEF verplicht testen bij symptomen. Ook vrijheid terug in Engeland

In meerdere andere landen gaan ze werkelijk terug naar iets dat vrijheid-achtig genoemd kan worden. In Zweden gaan ze daarin het meest ver. Want de Zweedse overheid heeft laten weten dat vrijwel alle coronaregels komen te vervallen. Dit geldt ook voor massaal testen, ja, zelfs van “mensen met symptomen.”

Als je in Zweden woont kun je je opmaken voor een heel mooie tijd. Nou was het daar al beter dan elders in Europa, maar nu wordt het nóg mooier. Want de Zweedse regering heeft laten weten dat het de covidrestricties helemaal loslaat. Ook het op grote schaal testen van de bevolking houdt op. Zelfs mensen met symptomen hoeven niet meer een test te doen. Als je daar symptomen hebt gaan ze er gewoon vanuit dat je thuis blijft, net zoals je dat doet met griep. En ja, als je dan toch thuis blijft, nou, dan maakt het ook niet uit of het nou Covid is of de griep. Aldus de Zweedse regering.

Dit is een geweldig grote stap om echt in een endemische situatie te komen en de pandemie achter je te laten. Want als er niet meer op grote schaal getest wordt kunnen mensen ook niet meer angst aangejaagd worden met zoveel en zoveel testuitslagen.

Ook Engeland wordt vrij

Niet alleen in Zweden is het feest. Ook in Engeland gaat het mooi worden. Want Boris Johnson heeft daar laten weten dat aan het einde van de maand zelfs de verplichting voor positief getesten om zich te isoleren verdwijnt. Ja, natuurlijk is er nog altijd het advies om dat te doen als je Covid denkt te hebben (of werkelijk hebt, na aanleiding van een test). Maar de wettelijke verplichting vervalt. Die bestaat immers ook niet met de griep of een ander endemisch virus.

Dat is natuurlijk geweldig. Alle covidmaatregelen zijn dan komen te vervallen. En ook hier is de gedachte: we gaan omicron niet tegenhouden, verreweg de meeste gevallen zijn mild van aard, we zullen er dus mee moeten leren leven, net zoals we dat met de griep doen. Dat was al langer overduidelijk, maar nu doet Johnson daar ook iets mee, wat dan weer komt omdat hij gewoon zijn leiderschap van de Tories was verloren als hij dat niet deed. Het House of Lords stond namelijk op het punt te rebelleren.

Nu is het natuurlijk wel zaak voor oplettende burgers om ervoor te zorgen dat alles ook echt alles betekent, en niet “maar de pas en/of qr-code blijven we nog wel gebruiken.” Want regeringen willen dat maar al te graag. Maar als we daar intrappen gaan we zien dat ze straks gewoon een andere crisis aangrijpen om dat middel ook in te zetten, en uiteindelijk komen we dan met een enorm scala aan issues dat eraan gelinkt is.