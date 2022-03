Advocaat krijgt vragen van tientallen Nederlandse veteranen die willen vechten in Oekraïne

Nu Oekraïne de oprichting van een vreemdelingenlegioen heeft aangekondigd, krijgt advocaat Michael Ruperti vragen van tientallen Nederlandse veteranen die interesse hebben om als oorlogsvrijwilliger naar Oekraïne te vertrekken. Volgens de raadsman gaat het voornamelijk om oud-militairen die in Joegoslavië hebben gediend.

Ergens is het natuurlijk lovenswaardig dat Nederlandse veteranen zich geroepen voelen om te strijden tegen de Russische agressor in Oekraïne. Het zou de Oekraïners zeker helpen, maar er zijn toch ook wel héél wat belangrijke kanttekenen bij te plaatsen.

Het is nogal een stap voor een NAVO-land om heimelijk troepen te leveren. Als er iets is dat de situatie in geopolitiek opzicht zou kunnen verergeren, dan is het dat wel. Het vreemdelingenlegioen schijnt overigens nu al te worden gebruikt door Groot-Brittannië om commando’s het land in te sturen, meldt De Telegraaf.

Rusland gaat het in ieder geval zeker zien als directe NAVO-steun. Als wapens leveren al als een zwaar drukmiddel wordt gezien, dan is het leveren van troepen dat sowieso. Nederland zou zijn handjes er wel van af kunnen trekken op het moment dat Nederlandse veteranen in Oekraïne worden gepakt door de Russen, maar Rusland heeft daar echt geen boodschap aan.

Het is ontzettend moedig wat die oud-militairen nu proberen te doen, laten we dat voorop stellen. Toch klinkt het alsof ze zich hebben laten verblinden door glorie. Een gevecht tegen Rusland is toch wel wat anders dan Joegoslavië destijds, vooral als Rusland de oorlog verder laat escaleren.

Tot nu toe hebben we vanuit de Europese Unie en de Verenigde Staten nou niet bepaald hele grote steun voor Oekraïne gezien. Ja, er worden wapens geleverd en er zijn sancties opgelegd. Maar daar is dan ook alles wel mee gezegd. Wie naar Oekraïne afreist om tegen Rusland te gaan strijden, die staat er vooralsnog redelijk alleen voor. NAVO-landen durven tot nu toe namelijk niet veel verder te gaan qua militaire steun aan Oekraïne.