Even doorsparen voor die groene droom! Prijs elektrische auto’s daalt nauwelijks door dure batterijen

De prijzen van elektrische auto’s dalen ineens veel minder hard dan verwacht. De grondstoffen die nodig zijn voor de batterijen zijn met honderden procenten gestegen door de toenemende vraag én de sancties tegen Rusland.

De groene droom van D66 en GroenLinks begint hier en daar wat scheurtjes te vertonen op het gebied van elektrisch rijden. Het idee was dat de onder- en middenklasse met hun belastinggeld de kosten van elektrische auto’s zouden drukken. En als de middenklasse (die het zelf eigenlijk ook prima had kunnen betalen) dat ding volledig had afgetrapt, dan kon de onderklasse ook een mooie (door zichzelf gesponsorde) elektrische occasion op de kop tikken.

Helaas! De prijzen dalen minder hard dan verwacht, want de batterijen blijven knetter duur. Experts zeggen tegen RTL Nieuws dat schaalvoordelen van de industrie er wel voor gaan zorgen dat auto’s steeds goedkoper worden, maar het is nog maar de vraag of dat zo is.

De prijs voor lithium, kobalt en nikkel zijn honderden procenten gestegen. Dat maakt nieuwe batterijen niet alleen veel duurder, maar zorgt er uiteindelijk ook voor dat de mensen die een tweedehands elektrische auto hebben, fors op kosten kunnen worden gejaagd.

De levensduur van zo’n accu is nou niet heel geweldig en zal een keer vervangen moeten worden. Dan heb je straks de keuze uit de aanschaf van een nieuwe tweedehands elektrische auto óf alleen de batterij vervangen. Diesel- en benzineauto’s worden namelijk langzaam uitgefaseerd.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt wel alsof al die groene en ‘duurzame’ initiatieven vooral op papier heel erg leuk klinken, maar in de praktijk een hoop onvoorziene(?) kosten met zich mee gaan brengen, waar de mensen met een middeninkomen niets om geven en de armen uiteindelijk de dupe van worden. Maar goed dan hebben we in ieder geval een heuse poging gedaan om te doen alsof we het klimaat probeerden te redden, en dat telt ook!