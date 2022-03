Filmpje! Farid Azarkan (DENK) wil compensatie burgers voor energieprijzen. ‘Minister’ Jetten: ‘Njet!’

In debat met D66-‘minister’ Rob Jetten wilde Farid Azarkan graag weten hoeveel de Nederlandse staat eigenlijk extra verdient aan de gestegen gasprijzen. En, stelde hij voor, kan de winst niet gebruikt worden om de burger tegemoet te compenseren voor de bezopen hoge energierekening?

Azarkan legde uit dat de baten van de Nederlandse overheid op aardgas flink aan het toenemen zijn. De aardgasprijzen stijgen immers keihard door. Dat is voor Vadertje Staat heel goed nieuws, want de staatskas wordt daar lekker door gespekt.

Farid Azarkan van DENK confronteerde ‘minister’ Rob Jetten (D66) met dit simpele feit. Hoeveel extra “verdient” de staat hieraan? Jetten pretendeerde dat niet te weten. Daar hebben ze helemaal niet naar gekeken joh! Geen idee! Dat moeten ze even uitzoeken. Ze kijken ernaar! En of het uitgerekend kan worden, nou, ja, “dat moet ik even nagaan.”

Vervolgens had Azarkan een heel simpele suggestie: kan je dat deel niet inzetten “voor de meest kwetsbaren” of zelfs ervoor zorgen “dat het terugkomt aan de burger”?

Het antwoord daarop van Jetten? Hij zegt er gewoon niets over. Er komt een briefje hier, een briefje daar, ze zoeken dit even uit, ze zoeken dat even uit, maar zoals Rutte ook al meerdere keren gezegd heeft is er geen plan om de burger tegemoet te komen in de kosten.

Het kabinet krijgt miljarden euro’s meer belasting omdat de energieprijzen stijgen. Ik vroeg aan de Minister of dat geld niet terug kan worden gegeven aan de zich blauw betalende burgers. pic.twitter.com/9jipFVinvS — Farid Azarkan (@F_azarkan) March 4, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Zoals Erik de Vlieger stelt op Twitter is het een goede vraag van Azarkan, maar “sinds wanneer is Rob Jetten geïnteresseerd in burgers?”