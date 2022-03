Geen bemoedigende woorden van Sigrid Kaag over lagere accijns: ‘Het is niet genoeg, maar meer kunnen we niet doen’

Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) tempert de verwachtingen van iedereen die in de veronderstelling was dat het kabinet nog wel meer zou gaan doen dan alleen het verlagen van de accijns en btw op energie. ‘Meer kan het kabinet niet doen, maar ik snap dat het niet genoeg is’, aldus Kaag.

Zoals eerder gemeld worden de accijns op brandstof en de btw op energie behoorlijk verlaagd, ondanks eerdere weerstand van Sigrid Kaag. In de praktijk zou dit neer moeten komen op een prijsvermindering van 17,3 cent voor een liter benzine en 11,1 cent voor een liter diesel. Helaas blijft het daarbij. Volgens Sigrid Kaag (via De Telegraaf) is de situatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne mogelijk nog lange tijd onzeker, dus zijn prijsfluctuaties op de brandstof- en energiemarkt ook niet te voorspellen.

Het zou dus heel goed kunnen dat de prijzen gewoon verder blijven stijgen en dat het kabinet dit niet verder zal blijven compenseren. Het idee van een positief koopkrachtbeeld moeten we maar laten varen, we worden economisch gewoon keihard geraakt.

Het vervelende is dat Kaag totaal niet uitlegt waarom de huidige maatregelen de enige zijn die het kabinet heeft kunnen nemen. Ze had op z’n minst kunnen uitleggen waar men nog meer naar heeft gekeken, want er zullen heus nog wel meer opties zijn om de koopkracht verder te dempen.

Eigenlijk brengt ze daarmee het hele kabinet mogelijk in een benarde positie. Want als de financiële klappen straks nóg harder worden, dan gaat iedereen natuurlijk vragen stellen bij de noodzaak van andere hoge belastingen. Het klinkt allemaal een beetje alsof het kabinet zo min mogelijk wil doen, terwijl mensen echt zwaar in de problemen dreigen te komen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Met een beetje pech komen ze straks met een spaarzaamheidscampagne over korter douchen, meer fietsen en meerdere truien aantrekken, terwijl mensen de rekeningen niet meer kunnen betalen en wachten op bezoek van de deurwaarder. Is er tegen die tijd dan nog steeds niets mogelijk, of kan er dan ineens toch weer van alles? Reken maar op het laatste, al is het dan misschien al te laat.