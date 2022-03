Kabinet bestrijdt hoge energieprijzen met verlaging accijns en btw: benzineprijs met 17,3 cent omlaag

Volgens bronnen van De Telegraaf heeft de ministerraad vandaag ingestemd met een pakket aan maatregelen die de koopkracht van veel Nederlanders enigszins op peil moet houden. De accijns op benzine en diesel, evenals de btw op energie, zullen gunstiger uitpakken voor veel Nederlanders. Maar voor velen zal het kabinet worden bedankt voor de flinke (tijdelijke) verlaging van de benzineprijs.



Onder druk wordt alles vloeibaar en dat zien we nu gebeuren bij het brandstof- en energiebeleid van het kabinet. Eerst was er weinig mogelijk en moesten ministers Kaag en Jetten het allemaal nog maar zien. De meest logische manier om de brandstof betaalbaar te houden is door de accijns te verlagen, maar daar wilde Kaag niet zomaar aan sleutelen. Maar nu de prijzen blijven stijgen kan het ineens allemaal wél!

Door de btw op energie van 21 procent naar 9 procent te laten zakken, en de accijns naar 21 procent te laten dalen, komt er een ‘korting’ op de benzineprijs van 17,3 cent per liter. Diesel zal ook met 11,1 cent per liter dalen. Maar juich nog niet te vroeg, want de maatregel om de accijns te verlagen gaat pas in per 1 april. De verlaging van de btw voor energie gaat pas in op 1 juli. Beide maatregelen zullen tot het einde van het jaar duren.

Naast deze maatregelen verhoogt het kabinet ook de eenmalige energietoeslag van 200 euro naar 800 euro per gezin met een inkomen rond bijstandsniveau, meldt De Telegraaf. Deze huishoudens kunnen via gemeenten ook nog eens aanspraak maken op nóg eens 150 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen, zoals het isoleren van het huis.

Dit pakket is wat premier Rutte bedoelde toen hij het over ‘dempen‘ had. Het ziet er naar uit dat de prijzen van brandstof en energie nog veel verder zouden kunnen stijgen, waardoor een benzineprijs van €2,50 straks als een zegen voelt, omdat het anders €2,67 was geweest. Ondanks deze aangekondigde ‘meevaller’ zal het in de praktijk dus misschien helemaal niet mee gaan vallen. Voor de korte termijn is dit echter een prima beslissing van het kabinet, vooral wat betreft de benzineprijs. Hopelijk laat het kabinet het hier niet bij en nemen zij ook snel maatregelen om verdere prijsstijgingen tegen te gaan.