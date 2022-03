Rutte brengt slecht nieuws: ‘Volledige compensatie koopkracht zal niet lukken, alleen dempen is mogelijk’

De koopkracht valt met bijna drie procent omlaag terwijl de brandstofprijzen exploderen en de economische vooruitzichten alleen maar somberder worden. Volgens premier Rutte gaat het niet lukken om die economische klappen volledig op te vangen door complete compensatie van de koopkracht. Hij spreekt liever van ‘dempen’, wat betekent dat de klap voor iedereen hooguit wat lager uitvalt.

Premier Rutte doet weer precies wat hij altijd doet als hij wordt geconfronteerd met een acuut probleem. Allereerst tempert hij de verwachtingen en vervolgens laat hij zich niet vastpinnen op eventuele afspraken, blijkt uit dit artikel van het AD. Met andere woorden: hij heeft geen plan en laat het gewoon op zich afkomen. Maar op een volledige compensatie van het verlies van koopkracht hoeven we in ieder geval niet te rekenen.

En dat is mooi zuur voor Nederlandse burgers met een laag inkomen. Zij worden geconfronteerd met enorm hoge brandstofprijzen, een fors lagere koopkracht door inflatie én hogere voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne. Als dit te lang aanhoudt dan worden mensen regelrecht de armoede in geholpen.

Rutte meent slechts een deel te kunnen compenseren, maar dat geld moet natuurlijk ook ergens vandaan komen. Het lijkt erop dat het kabinet daarom binnen de kortste keren een beroep zal gaan doen op de bevolking om zélf de kosten te drukken. Onder het mom van ‘eigen verantwoordelijkheid’ moeten we straks minder lang en minder vaak douchen, twee truien dragen, vaker de fiets pakken en minder voedsel nuttigen.

Heel veel meer opties zijn er voor de korte termijn ook niet. Energieminister Rob Jetten sprak, net als de Europese Commissie, over onafhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. Er moet flink worden geïnvesteerd om dat voor elkaar te krijgen, maar daar heeft men op de korte termijn geen boodschap aan. Hetzelfde geldt voor het verlies van koopkracht en de stijgende prijzen van voedsel. Eventjes kun je dat wel compenseren, maar als deze situatie te lang voort blijft duren dan zitten we met een gigantisch probleem. Vooral als er een economische recessie aankomt.