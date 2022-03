Haathoogleraar en VVD’er Sybe Schaap gaat los op PVV en FVD: ‘Gif, NBS, Hitler!’

Sybe Schaap, die voor de VVD senator was en zich ook hoogleraar filosofie mag noemen, heeft in een interview op ongelooflijke wijze PVV en FVD gedemoniseerd. Hij noemt die partijen namelijk “gif in de samenleving” én vergelijkt hun leiders met Adolf Hitler.

“Het nazisme intrigeert me enorm, ook die man. Hoe hij in de jaren dertig aan de macht kwam, ook door naïviteit van de burgerlijke en conservatieve partijen. In een maatschappij die zeer onrustig was, waar onzekerheid en achterdocht bepalend waren voor het politieke klimaat,” zegt het lammetje over Hitler. Vervolgens maakt hij dan natuurlijk een bruggetje naar de huidige situatie in ons land. Want als VVD-engnekken iets leuk vinden dan is het rechtse concurrentie wegzetten als nazistisch.

“Tien jaar geleden kwam mijn boek Het rancuneuze gif uit en daar was meteen gedoe over. De VVD wilde het tegenhouden. Ik beschrijf hoe een partij als die van Wilders rancune en wraak willen nemen in de politiek gebruikt. Dat noem ik een gif,” aldus Schaap. “Wilders demonstreert doorlopend verongelijktheid. Slachtoffer zoek naar daders, schuldigen.”

Baudet als loopjongen van Poetin

Vervolgens concludeert hij dat het gif “zijn werk” deed. “We gaan een nieuwe fase in, die de jaren dertig in Duitsland doen herleven. Forum voor Democratie gaat nog een stap verder dan de PVV wat dit betreft. Die partij gebruikt ressentiment om ontwrichting te versterken. Filosoof Friedrich Nietzsche vat het als volgt samen: ressentiment (wrok koesteren en wraak willen nemen) kijkt naar wie je bent, niet naar wat je denkt of doet. Dit provoceert haat.”

Daarop noemt hij Baudet een “loopjongen” van Vladimir Poetin, want dat is tegenwoordig blijkbaar écht de nieuwe Hitler. “Hij imiteert hem en verspreidt hier ook het gif van Poetins rancune. Hij vergoelijkt de inval in Oekraïne, omdat wij, de ‘westerse elite’, de daders zijn en Rusland het slachtoffer. Daarom mag Rusland van zich afslaan, is zijn denkwijze.”

FVD als de nieuwe NSB

Om kotsmisselijk van te worden, maar meneer was nog niet klaar. “Dit is geheel vergelijkbaar met wat de NSB deed in de jaren dertig,” stelt hij daarna namelijk. En oh, dan gaat hij nog even door. Want als Baudet zegt dat hij een “nieuwe elite” wil creëren die het oude kartel moet vervangen zegt Schaap dat doodeng te vinden. “Dit lijkt geen elite te worden met respect voor rechtsstaat en democratie. Nu komt nog een keer het Duitsland van de jaren dertig van de vorige eeuw om de hoek kijken. Ik durf het zo onderhand wel aan rechtstreeks de vergelijking met Hitler te maken.”

Samenvattend is dit dus de positie van Schaap over FVD en PVV: “Gif,” opvolgers van Hitler, de nieuwe NSB én loopjongens van Poetin. En dat moeten wij maar volkomen normaal vinden, dat soort haatzaaierij.