Kabinet gaat EU-miljarden uit coronaherstelfonds vooral in klimaatbeleid en verduurzaming steken

Het kabinet maakt voor 4,7 miljard euro aanspraak op het Europese coronaherstelfonds en stopt dat voornamelijk in verduurzaming en klimaatbeleid. Het fonds werd in juli 2020 opgetuigd door EU-leiders om zo met maar liefst 750 miljard euro Europese landen te helpen met de kosten van de coronacrisis. Nederland betaalde zo’n 46 miljard euro, waarvan meer dan de helft bestaat uit een gift, en ‘krijgt’ nu dus zo’n tien procent terug van de EU.

Het coronaherstelfonds is zo’n beetje het schoolvoorbeeld van een ‘sigaar uit eigen doos’ en eigenlijk een regelrechte zwendel. Toen de coronacrisis daadwerkelijk economieën begon aan te tasten, leek het EU-leiders een goed idee om een coronaherstelfonds op te tuigen. Daar was natuurlijk weerstand tegen, maar het klonk wel sympathiek om armere EU-landen te helpen er snel weer bovenop te krabbelen zodra dat mogelijk was.

Die ‘solidariteit’ blijkt een totale wassen neus, want het geld uit het coronaherstelfonds wordt gewoon gebruikt voor klimaatbeleid, digitalisering van defensie en meer van dat soort fratsen. De Italiaanse ondernemer die kopje onder is gegaan kan nu lekker een gesubsidieerde warmtepomp aanschaffen, joepie!

Dit coronaherstelfonds was eigenlijk gewoon een manier om flink wat geld over te kunnen maken naar zwakkere Europese landen, zonder dat ze daardoor aan alle strenge voorwaarden van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) hoefden te voldoen. Er werden nog wel wat eisen gesteld om de economieën te hervormen, maar dat stelt natuurlijk geen klap voor.

De 4,7 miljard euro die Nederland terugkrijgt, is al lang ingecalculeerd en levert ons een extra windmolenparkje op en helpt bij het moderniseren van de it-systemen bij Defensie. Het heeft dus echt bar weinig te maken met het herstellen van de economie en het ondersteunen van de ondernemer. Mensen die met een beetje financiële hulp weer bij zouden kunnen dragen aan onze economie, moeten maar lekker hun huis gaan isoleren. En dit soort waanzin wordt nu als iets positiefs in de media (via het AD) verkondigd.