Kabinet gaat ‘slimme’ camera’s en biometrie inzetten tegen drugssmokkel op havens en vliegveld

Om de drugssmokkel op havens, Schiphol en andere cruciale logistieke knooppunten tegen te gaan, gaat het kabinet miljoenen euro’s investeren. Er zal gebruik worden gemaakt van ‘slimme’ camera’s en zogeheten ‘biometrie’: irisscans of gezicht- en stemherkenning. Op die manier zou het drugssmokkelaars stukken moeilijker worden gemaakt.

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid volgt hiermee een belangrijke aanbeveling op die uit een eerder onderzoek naar voren is gekomen. Het is echter nog maar de vraag of het ook daadwerkelijk gaat werken. Nu is het namelijk zo dat drugssmokkelaars corrupte beambten betalen voor het gebruik van hun toegangspassen. Met de inzet van biometrische controles wordt dat onmogelijk gemaakt.

Maar op de haven van Rotterdam hebben we te maken met corrupte medewerkers. In principe zouden drugssmokkelaars hen dus kunnen omkopen zodat ze zélf de lading op gaan halen. En omdat er ook geld wordt uitgetrokken om medewerkers te trainen in het herkennen van criminele activiteiten (via het AD), is het dus ook goed mogelijk dat ze inzicht krijgen in hoe ze allerlei veiligheidsmechanismen zouden kunnen omzeilen zonder zelf verdacht over te komen.

Het plan klinkt in eerste instantie alsof het redelijk effectief zal gaan zijn, maar met een beetje pech is dit maar van korte duur. Als er één sector is die bijzonder innovatief is in het omzeilen van dit soort veiligheidsmaatregelen, dan is het de drugswereld wel. Denk bijvoorbeeld aan het graven van lange tunnels of zelfs het bouwen van een onderzeeër om de drugs aan land te krijgen. Hopelijk kost het ze veel moeite om biometrische controles te omzeilen, maar het kabinet moet niet naïef zijn en denken dat het probleem hierdoor zal worden opgelost. Daarvoor gaat er simpelweg te veel geld voor in om.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En mochten de Nederlandse havens en vliegvelden hierdoor inderdaad onaantrekkelijk worden gemaakt voor drugssmokkel, dan volgt er snel een nieuw probleem: het aanbod daalt terwijl de vraag gelijk blijft. En omdat het hier om drugs gaat kan dat maar één ding betekenen: een forse toename van extreem geweld.