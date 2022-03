´Klimaatdrammer´ Jesse Klaver in oorlogstijd: “Crisissituaties vragen om stevige actie, kom NU in actie voor een leefbare planeet!”

GroenLinks-leider Jesse Klaver roept het kabinet Rutte IV op om juist in crisistijd nog meer te investeren in klimaatbeleid. Volgens de oppositie-politicus kan Nederland dat makkelijk in korte tijd. De oproep van Klaver is waarschijnlijk bedoelt om de verschillen tussen zijn partij en concurrent D66 uiteen te zetten. De partij van klimaatminister Rob Jetten heeft onlangs namelijk kenbaar gemaakt om fossiele brandstoffen te exporteren naar Oekraïne.

Op Twitter schrijft ´klimaatdrammer´ Klaver: “Klimaatverandering is levensbedreigend. Crisissituaties vragen om stevige actie. Dat kunnen we in Nederland, dat hebben we in korte tijd meer dan eens gezien.” Vervolgens verwijst Klaver naar een IPCC-rapport en stelt: “Het is nu of nooit. Kabinet: kom NU in actie voor een leefbare planeet!”

Klimaatverandering is levensbedreigend. Crisissituaties vragen om stevige actie. Dat kunnen we in NL, dat hebben we in korte tijd meer dan eens gezien. De laatste zinnen van het IPCC-rapport zijn glashelder: het is nu of nooit. Kabinet: kom NU in actie voor een leefbare planeet! pic.twitter.com/Aj0nYRp46a — Jesse Klaver (@jesseklaver) March 1, 2022

D66: Exporteur van fossiele brandstoffen

Waarschijnlijk is de oproep van Klaver aan het kabinet een sneer naar D66-klimaatminister Jetten. Laatstgenoemde heeft namelijk laten weten dat Nederland behalve bloemen en drugs ook makkelijk fossiele brandstoffen kan exporteren naar het buitenland, te beginnen met Oekraïne.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!