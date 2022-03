LOL-filmpje! Thierry Baudet veegt de vloer aan met bestseller-wappies: ‘Ze kunnen het niet verkroppen!’

Thierry Baudet lacht zich een breuk dat Jeroen Vullings en de NPO samenzweringstheorieën verzinnen om te verklaren waarom Het Coronabedrog van Baudet op nummer één staat in de Bestseller 60. “Ze kunnen het niet verkroppen,” zegt Baudet. En daarin heeft hij natuurlijk gelijk.

Net als wij van DDS vindt Thierry Baudet het hilarisch dat rancuneuze NPO-fossielen woedend zijn dat Het Coronabedrog het meest verkochte boek van Nederland is. “Ze kunnen dit niet verkroppen,” zegt Baudet in een Twitter-filmpje gemaakt terwijl hij campagne aan het voeren is voor de gemeenteraadsverkiezingen. En eigenlijk vindt hij dat maar wat mooi.

Een pijnlijk leerproces voor de boekenwereld: zíj bepalen niet langer wat er gelezen wordt — tegenwoordig bepalen de mensen dat zélf! Lees het boek wat zij niet willen dat je leest! 🤣 https://t.co/PD5tyVq2Qy https://t.co/NtuMMtoAt2 pic.twitter.com/hognTBIUvb — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 12, 2022

“Ik hoorde zojuist op NPO Radio 1 dat journalisten en ‘deskundigen’ nu in twijfel trekken of Het Coronabedrog wel daadwerkelijk dé bestseller is van Nederland. Want ze kunnen het natuurlijk niet verkroppen. Ze hebben een blackout in de hele media ingesteld. Geen enkele journalist of krant heeft erover geschreven. Bol.com weigerde het aan te bieden. Er moet wel sprake zijn van fraude.”

“Zometeen heeft Poetin het nog gedaan!” gaat Baudet verder. “Ze zijn zó gekrenkt. Nederlanders willen de waarheid weten over de vaccins, de lockdowns, over het bedrog, en hebben het boek gewoon besteld op AmsterdamBooks.com.”

Maar natuurlijk mogen de onderzoekers onderzoeken wat ze willen. “We hebben keurig netjes op individueel niveau alle verkopen doorgegeven aan GFK, het bedrijf dat dit allemaal monitort en bijhoudt. Er zit helemaal geen lucht tussen,” legt hij vervolgens uit. “Er is nul mogelijkheid om daar op wat voor manier dan ook mee te spelen. Dit zijn gewoon de cijfers.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

“Nederlanders kijken dwars door de journalistiek heen,” concludeert hij daarna. “En het is heerlijk om te zien hoe de mensen die dachten dat ze de hegemonie hadden over de opinie in Nederland… het is heerlijk om te zien spartelen.”