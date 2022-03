LOL, succes! VEB opent aanval op crypto: ‘Mijd bitcoin, je helpt Russische oligarchen met witwassen!’

De Europese Commissie begint langzaam in te zien dat Bitcoin en andere cryptovaluta een mogelijke manier zijn voor Russische oligarchen om hun geld wit te wassen en door te sluizen. In Nederland moet de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) er ook een plasje overheen doen en roept op de handelsplatforms voor deze munten aan te pakken.

Zowel de Europese Commissie als de VEB zijn in de veronderstelling dat het blokkeren van handelsplatformen voor cryptovaluta zoden aan de dijk zou zetten. Maar kennelijk is die overtuiging vanuit de VEB niet héél sterk, want directeur Gerben Everts komt niet verder dan het volgende moralistische zeikargument: “Je wilt toch niet op je geweten hebben dat straks blijkt dat jij via crypto Poetin en zijn familie en omgeving hebt geholpen als zij hun vermogen via crypte hebben verplaatst? Echt onacceptabel”, zegt hij tegen De Telegraaf.

Wie bitcoin of andere cryptomunten een béétje kent, ziet direct hoe ongelofelijk achterlijk dit pleidooi om het witwassen van geld van Russische oligarchen is. Handelsplatformen kunnen echt niet alle transacties controleren, maar zien echt wel als er ineens voor miljarden aan bitcoins worden gekocht. Geen reden dus om dan maar direct alle andere handelaren roet in het eten te gooien.

Maar zelfs al zouden handelsplatformen Russische burgers gaan blokkeren, wat denkt zo’n Everts dan wat er gebeurt? Russen zullen massaal gebruik gaan maken van VPN’s, waardoor het lijkt alsof ze niet langer in Rusland zitten. Óf ze zoeken een gedecentraliseerd handelsplatform (een zogeheten DEX: Decentralized Exchange) op. Mocht dat allemaal te veel moeite zijn, dan kunnen ze ook nog kiezen voor cryptovaluta met een privacy-functie. Wie heeft er dan last van de sancties/regulering? Niet de Russische oligarchen of burgers in ieder geval!

Het gemak waarmee zomaar wordt opgeroepen om bankrekeningen en handelsplatforms te blokkeren, onderstreept precies het nut en de noodzaak van bitcoin en andere cryptomunten. Het zal nog wel een paar jaar duren voordat types als Gerben Everts ook doorhebben hoe erg ze achterlopen op dit gebied.