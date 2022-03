Ministerie wringt zich in allerlei bochten om ontzettend lage opkomst bij tweede booster te verklaren

Onder 70-plussers die een uitnodiging voor een tweede booster hebben gekregen, heeft nog geen 21 procent er daadwerkelijk gehoor aan gegeven. Onder de 18-minners is het bij de uitnodiging voor hun eerste booster al helemaal een ‘ramp’: nog geen 0,7 procent heeft hem genomen.

Het ministerie van Volksgezondheid doet net alsof een groot deel van de 70-plussers nog niet in aanmerking komt voor een nieuwe boosterprik, maar de GGD weerspreekt dat en zegt dat maar liefst 64 procent al is opgeroepen. Het loopt dus gewoon voor geen ene meter.

Natuurlijk mag ook viroloog Ab Osterhaus weer een duit in het zakje doen. Zowel het ministerie als Osterhaus blijven volhouden dat het toch echt nog steeds zéér belangrijk is dat er flink wordt geboosterd, vooral nu alle maatregelen zijn losgelaten!

Een overgroot deel van Nederland vindt het inmiddels allemaal wel best. Die QR-code is voorlopig van de baan en de ziekenhuizen redden zich ook wel. En dat terwijl de terrassen vollopen en de evenementen weer mogen! Er is gewoon nauwelijks meer iets aan de hand.

Maar in plaats van dat Osterhaus en het ministerie van Volksgezondheid nou gewoon toegeven dat de pandemie praktisch voorbij is en de meeste mensen dat virus echt wel zullen overleven, blijft men maar hameren op het voorkomen van dat kleine beetje risico dat er altijd zal blijven.

Zo zegt Osterhaus bijvoorbeeld over de leeftijdsgroep van 12 tot en met 17 jaar dat het nuttig kan zijn om de virusverspreiding wat sneller terug te dringen. “Dan zit je minder snel met de problemen dat er hele of halve klassen naar huis moeten”, zegt hij in De Telegraaf. De man blijft dus gewoon nog steeds stug volhouden dat zo’n flut booster het aantal besmettingen terug kan dringen. Dan ben je toch eigenlijk alle geloofwaardigheid kwijt als viroloog?

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is werkelijk niet om aan te zien, ze zijn gewoon zelfs een beetje betreurd dat ze de boosters niet aan de straatstenen kwijt kunnen! Gelukkig houdt het mondkapje nog een paar uurtjes wat besmettingen tegen in het openbaar vervoer, een leuke troostprijs voor het ministerie en Ab Osterhaus!