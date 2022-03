Filmpje! Pieter Omtzigt: ‘Hoe bizar is het dat jongeren voor wie een booster niet werkt zich toch moeten laten prikken?’

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vindt het bizar dat het Europese CoronaToegangsBewijs actief blijft. Dat is totaal belachelijk voor ongeveer de helft van de Nederlanders, die zich immers niet hebben laten boosteren. Maar voor jongeren is het zo mogelijk nóg erger, vindt Omtzigt.

Het heeft even geduurd, maar Pieter Omtzigt begint dan toch een beetje terug te vechten tegen de doorgeslagen coronagekte. Want bij een commissievergadering die gaat over deze materie heeft hij de vloer aangeveegd met de belachelijke Europese versie van het Coronatoegangsbewijs (CTB). Dat bewijs blijf actief. Dit terwijl je in Nederland zelf het bewijs niet meer nodig hebt.

. ⁦@PieterOmtzigt⁩ over het Europese CTB: ‘Ongeveer de helft van NL heeft nog geen booster. Dat betekent dat straks in het zomerseizoen – als landen dit CTB toepassen – bijna de helft van NL niet kan reizen. Als je dat wil doen moet je daar heel goede redenen voor hebben.’ pic.twitter.com/gkjAZ8mhli — Welmoed Vlieger (@WelmoedVlieger) March 9, 2022

“Ongeveer de helft van Nederland heeft nog geen booster,” zei Omtzigt. (Hé Pieter, dat is niet “nog.” Dat gaat ook niet gebeuren. Als je net als ik de booster nu nog niet genomen hebt komt het er ook binnenkort niet van. Want dan geloof je het hele verhaal niet meer en heb je besloten niet meer mee te doen) “Dat betekent dat straks in het zomerseizoen – als landen die CTB toepassen – bijna de helft van Nederland niet kan reizen.”

. ⁦@PieterOmtzigt⁩ over het Europese CTB – deel 2: ‘Ik zou de minister willen vragen: is het mogelijk om hier niet mee akkoord te gaan? Of is het mogelijk om met een groep gelijkgezinde landen, die het CTB ook niet meer gebruiken, ervoor te zorgen dat het niet doorgaat?’ pic.twitter.com/W3Zb08KF95 — Welmoed Vlieger (@WelmoedVlieger) March 9, 2022

Volstrekt bezopen, natuurlijk. Zoals Omtzigt zei, “Als je dat wilt doen moet je daar heel goede redenen voor hebben.” Maar die redenen zijn er al lang niet meer. Het huidige coronavirus is letterlijk niet erger dan een griepje. De besmettingscijfers lopen op, maar de ziekenhuisopnames en sterftes zijn te vergelijken met de seizoensgriep. Hilarisch genoeg zegt de EU dat ze dit doen om het reizen te “bevorderen,” maar dat is natuurlijk 1984-Newspeak. “Het betekent alleen maar belemmering,” zei Omtzigt dan ook.

Jongeren

Omtzigt brak ook met name een been voor de jeugd. Want hoewel het erg is voor jou en mij is het nog “erger voor de 12 tot 18-jarigen. Daarover zegt onze eigen Gezondheidsraad dat boosteren niet nodig is.” Het heeft voor gezonde jongeren gewoon geen zin. Dat zeg ik niet alleen, dat zegt zelfs de Gezondheidsraad.

“Deze jongeren,” ging Omtzigt verder, “mogen straks alleen reizen als zij een booster genomen hebben. Maar “sinds wanneer moet je een medische behandeling ondergaan, die volgens je eigen autoriteiten niet nodig is, om naar Duitsland of België te reizen? Hoe bizar zijn we dan in de Europese Unie?”

Een goede vraag, natuurlijk. Alleen ben ik bang dat het Europese CTB er niet komt/blijft omdat dit nuttig is voor de volksgezondheid en dat het ook niet verdwijnt omdat het in strijd is met het vrije verkeer in de EU… omdat het allemaal om de Great Reset draait. Zo’n CTB dient als opstapje naar een Digital ID, en dat dient weer als opstapje naar de totale controle van ons leven – zowel digitaal, als non-digitaal.