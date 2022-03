Oekraïense president tegen Rusland: ‘Eerst bombardementen stoppen, dan pas praten over wapenstilstand’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski wil pas met Rusland praten over een wapenstilstand als Rusland stopt met de bombardementen op Oekraïense steden. Morgen staat de tweede ronde van onderhandelingen tussen de twee landen gepland, maar Rusland intensiveert juist de bombardementen.

Zelenski wordt aardig in het nauw gedreven. Zoals het er nu voorstaat lijkt het er niet op dat hij überhaupt in een positie is om eisen te stellen voor het overleg over een wapenstilstand. Rusland zegt wel te willen praten maar ondertussen blijven ze gewoon doorgaan met hun bombardementen én voeren ze nieuwe troepen aan. Waarom zou Rusland dan ingaan op de eisen van Zelenski? Zij dicteren op dit moment de voorwaarden voor een overleg over een wapenstilstand.

Oekraïners geloven zelf ook niet zo in een goede uitkomst van de onderhandelingen, meldt RTL Nieuws. Dan is het meer Zelenski die probeert te doen alsof hij in een degelijke onderhandelingspositie is, dan dat hij echt wat in de melk te brokkelen heeft. Pure bluf dus.

Maar Oekraïne is niet het enige land dat in een benarde positie lijkt te zitten. De Russen lijken een verre van ideale situatie voor zichzelf te hebben gecreëerd. De sancties beginnen pijn te doen en de weerstand in Oekraïne is heftiger dan ze hadden verwacht.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Waarschijnlijk is dat ook de reden dat Rusland tijdens hun bombardementen cluster- en vacuümbommen zijn gaan inzetten en civiele doelen zijn gaan bestoken. Door via pure agressie de wil van het Oekraïense volk te breken, hoopt men misschien op een snel einde van het conflict. Ook draagt het bij aan intimidatie van het Westen. Er kan wel allerlei oorlogsmaterieel naar Oekraïne worden gestuurd, maar er is maar weinig opgewassen tegen dit soort artillerie. En als de steden eenmaal veroverd zijn of in puin liggen, dan is het voorbij voor Oekraïne. Al is het dan nog maar de vraag voor Rusland of dit het nou allemaal waard was.