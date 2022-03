President Zelenski schikt in: ‘NAVO-lidmaatschap zit er niet in voor Oekraïne, dus willen we veiligheidsgaranties’

President van Oekraïne Volodimir Zelenski beweegt richting de eisen van Rusland en schikt in: ‘Oekraïne moet erkennen dat NAVO-lidmaatschap er niet inzit‘, zegt hij in een videoboodschap. Hij wil echter wel dat Oekraïne mogelijkheden krijgt om zich beter te kunnen beschermen én Zelenski wil veiligheidsgaranties.

Rusland wil dat Oekraïne neutraal wordt, wat betekent dat ze geen EU- of NAVO-lidmaatschap moeten kunnen krijgen. Ook wil Poetin dat het land gedemilitariseerd wordt. De eis dat de huidige regering af moet treden, hebben de Russen inmiddels laten vallen.

President Zelenski lijkt nu steeds meer mee te willen gaan in die eisen, maar niet volledig. Hij pleit nog steeds impliciet voor een fatsoenlijk Oekraïens leger én hij wil veiligheidsgaranties, meldt De Telegraaf. Die veiligheidsgaranties zouden nog wel eens gegeven kunnen worden door de NAVO en de Russen, maar of het Oekraïense leger ook sterk mag blijven van Poetin, dat valt nog maar te bezien.

De Russische president vreest namelijk dat er dan binnen de kortste keren alsnog een escalatie van het conflict plaatsvindt, omdat Oekraïne natuurlijk de volksrepublieken Donetsk en Loehansk terug wil veroveren, net als de Krim. Als Oekraïne veiligheidsgaranties van de EU of de NAVO krijgt, terwijl er nog geen duidelijkheid is over de toekomst van die regio’s, dan zullen de Russen daar natuurlijk nooit akkoord mee gaan. Dat zou namelijk (vanuit Russisch oogpunt) betekenen dat Oekraïne de regio’s zou kunnen ‘binnenvallen’ mét rugdekking van het Westen.

De toekomst van die regio’s wordt dus waarschijnlijk het volgende punt van aandacht. Als de Russen, al dan niet met militaire steun van de Chinezen, alsnog die regio’s kunnen veiligstellen, dan wordt dat een bittere pil voor Zelenski en Oekraïne. Eventuele veiligheidsgaranties zouden dan wat de Russen betreft waarschijnlijk alleen onder bepaalde voorwaarden moeten gelden, als in dat ze de prullenbak in gaan op het moment dat Oekraïne die regio’s terug probeert te veroveren.

Al met al klinkt het in ieder geval alsof het einde van het conflict een stapje dichterbij is gekomen en dat Oekraïne sneller in zal schikken dan dat Rusland de invasie voort kan zetten.