Schok! Amerika geeft toe: ‘Er zijn BIOLABS in Oekraïne, we maken ons zorgen dat de Russen ze overnemen’

Bij het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne werd er door sommige mensen gezegd dat er geheime biolabs zouden zijn in Oekraïne, gerund door/met Amerika. Deze labs zouden ‘één van de redenen’ zijn geweest voor de Russische invasie.

Dit werd afgedaan als totale gekte. Een samenzweringstheorie. Onzin.

Vervolgens maakten de Russen deze informatie publiekelijk. En dan niet een beetje ook. Want ze lieten in officiële verklaringen weten dat de Amerikanen en Oekraïeners samen onder meer onderzoek deden naar “de pest” en andersoortige verschrikkelijke virussen. Wat de Russen betreft zijn de labs dan ook feitelijk laboratoria voor biologische wapens.

Ook dat was onzin. Flauwekul allemaal.

Nuland: haha ja, die biolabs zijn wel een dingetje

Tot nu. Want opeens geeft Victoria Nuland – een hoge Amerikaanse official – terwijl ze het Congres toespreekt toe dat de labs inderdaad bestaan en dat zij en haar collega’s “zich zorgen maken” dat de labs mogelijk in handen van de Russen vallen.

Say what?

“Oekraïne heeft biologische onderzoeksfaciliteiten,” aldus Nuland tegen senator Marco Rubio, “welke, uh, we zijn nu eigenlijk behoorlijk bezorgd dat Russische troepen die faciliteiten in handen proberen te krijgen. Dus we werken met de Oekraïeners aan hoe ze kunnen voorkomen dat dit onderzoeksmateriaal in handen kan vallen van Russische soldaten.”

“Extreem gevaarlijk”

Ongelooflijk genoeg beweerde ook nog even dat het onderzoek in principe natuurlijk hartstikke lief en ongevaarlijk is, maar daar trapt helemaal niemand meer in. En dat is niet zo gek. Want uit een exclusief artikel van The National Pulse blijkt dat Barack Obama in zijn tijd een project leidde om in Oekraïne een biologisch lab neer te zetten dat zo moeten werken met “extreem gevaarlijke pathogenen”

The National Pulse baseert dit op, niet schrikken, gewoon een artikel dat ooit publiekelijk was. Maar raad eens wat er vervolgens mee gebeurd is? Je gelooft het niet maar… het artikel is offline gezet. The National Pulse heeft het stuk echter in handen en kon er dus gewoon mee aan de gang gaan.

Moskou liet eerder al weten dat het om een “militair biologisch programma” gaat, dat bekostigd wordt door de Verenigde Staten. De ziektes waar het om gaan? De pest, antrax, cholera, en andere dodelijke ziektes. Daarnaast hebben de Russen, zeggen ze, bewijs in handen dat de Oekraïense regering de laboratoria in kwestie opdracht heeft gegeven om “de extreem gevaarlijk pathogenen” zo snel mogelijk te vernietigen nu de Russen eraan komen.

Kortom, de beschuldiging dat er biolabs van de Amerikanen in Oekraïne zijn klopt. De berichtgeving dat de Russen bewust van zins lijken de labs te bezetten klopt óók. En als we naar bovenstaande informatie kijken kunnen we daarnaast óók concluderen dat het onderzoek wel degelijk bijzonder gevaarlijk is.

Overigens, de reden dat Amerikanen geïnteresseerd kunnen zijn in het runnen van laboratoria in het buitenland is dat gevaarlijk onderzoek in Amerika zelf verboden is. Er kan immers zomaar een ongelukje gebeuren. Dat willen de Yankees niet.

Nou ja, niet op eigen grondgebied en bij de eigen bevolking.