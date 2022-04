Daar komt de doodssteek voor de boeren: top-100 van stikstof- en ammoniakuitstoters gepresenteerd

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft op verzoek van de Tweede Kamer twee lijsten gepubliceerd van de grootste uitstoters van stikstofoxiden en ammoniak. Links Nederland kan de messen alvast slijpen, want dit is de doodssteek voor veel boeren…

Tata Steel in IJmuiden staat op plaats 1, gevolgd door Schiphol en de chemische bedrijven Dow, Shell en Chemelot in Geleen. Voor de ammoniakuitstoot staat Rockwool in Roermond op 1. Daarna volgens vrijwel alleen maar veehouderijen op deze ‘ammoniaklijst’.

Met partijen als de VVD en D66 aan het roer, kan het dus haast niet anders dan dat de boeren de doodssteek zullen krijgen en moeten inkrimpen of zullen worden onteigend. Minister Van der Wal heeft dit ook duidelijk gemaakt, via de NOS. De boeren die het dichtst bij Natura 2000-gebieden zitten trekken sowieso aan het kortste eind.

Dit gaat ronduit rampzalig worden voor heel Nederland. De vleesexport zal krimpen en de voedselvoorziening eveneens. Tegelijkertijd zullen de prijzen voor vlees stijgen én komt er wellicht nog een vleestaks overheen, want iets moet het geld voor die uitgekochte boeren weer compenseren natuurlijk. De onteigende boeren maken waarschijnlijk plaats voor de megalomane plannen van minister Hugo de Jonge, die staat te trappelen om Nederland helemaal vol te bouwen met woningen.

Het verzonnen stikstof- en ammoniakprobleem is daarmee natuurlijk niet weg, want de resterende grote uitstoters hoeven alleen maar wat filtertjes te installeren of gaan voor ieder besluit naar de rechter. Of misschien hebben ze wel genoeg uitstootrechten ingekocht of overgenomen van boeren zodat het er op papier allemaal mooi en duurzaam uitziet.

Wel jammer dat we nu weer kolencentrales zullen moeten gaan opstarten om aan de energiebehoefte te kunnen blijven voldoen. Tel daar de gore centrales van Duitsland ook maar direct bij op, want die hebben de boel qua energie ook niet voor elkaar. Maar voor zo’n noodsituatie geldt dit verzonnen probleem natuurlijk al helemaal niet, dus hoeven we ons nergens druk over te maken.