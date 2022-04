Farid Azarkan kondigt fusie DENK en Fractie Den Haan aan: ‘Werken al langer goed samen’

DENK-leider Farid Azarkan laat vandaag weten dat de Tweede Kamerfracties van DENK en Fractie Den Haan gaan fuseren. De twee werken namelijk al langer op bijzonder positieve wijze met elkaar samen. En dus hebben ze besloten om het officieel te maken.

Het is vandaag 1 april, en je weet wat dat betekent: allemaal al dan niet leuke grappen. Ook politici doen daar dapper aan mee. DENK-leider Farid Azarkan bijvoorbeeld. Die tweet vandaag namelijk dat de DENK-fractie én Fractie Den Haan besloten hebben om officieel te fuseren. Dit omdat de twee al langer op positieve wijze met elkaar samenwerken.

De naam van de nieuwe fractie/partij wordt DENK Haan. Het logo is … een macho haan die heel trots voor zich uit kijkt.

Na een periode goed te hebben samengewerkt, hebben onze fracties besloten om te fuseren. Vandaag presenteren wij alvast ons nieuw logo. Binnenkort meer… @tunahankuzu @LianedenHaan @StephanvBaarle pic.twitter.com/ixoTCw4ooY — Farid Azarkan (@F_azarkan) April 1, 2022

Volgens goed ingevoerde bronnen hebben ze ook al een nieuwe motto: “Kukelekuuuuuuuuuu!”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De grap wordt óók gedeeld door Liane Den Haan zelf. Het is dus een opzetje geweest tussen de twee fracties:

Na een periode goed te hebben samengewerkt, hebben onze fracties besloten om te fuseren. Vandaag presenteren wij alvast ons nieuwe logo. Binnenkort meer… @tunahankuzu @F_azarkan @StephanvBaarle pic.twitter.com/5Utk9mPdO3 — Liane den Haan (@LianedenHaan) April 1, 2022

Maar ja, dat het om een grap staat ziet iedereen natuurlijk – wat het toch een beetje minder maakt. Als Den Haan zich immers bij een andere partij aansluit dan is dat gewoon D66; haar ‘oude partij’ voor wie ze nog steeds de kastanjes uit het vuur haalt.