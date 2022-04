Filmpje! Automobilist had geen zin aan gemekker van klimaatactivisten en rijdt ze aan de kant

Een automobilist werd vanochtend geconfronteerd met de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Daar heeft natuurlijk nooit iemand zin in, maar deze chauffeur drukt ze gewoon aan de kant!

Bij de XR-blokkade van Vliegbasis Leeuwarden vanochtend: automobilist gebruikt zijn auto als wapen om de klimaatcrisis-actievoerders aan te vallen. Politie kijkt tevreden toe. (Beelden van de Leeuwarder Courant.) pic.twitter.com/nvCNgkOmYt — Doorbraak Eu (@Doorbraakeu) April 8, 2022

De Leeuwarder Courant spreekt van een “gemoedelijke blokkade” bij Vliegbasis Leeuwarden, waar demonstranten urenlang de weg versperden. Leuk natuurlijk, maar mensen moeten ook gewoon naar hun werk.

De automobilist trok zich nergens wat van aan en duwde twee demonstranten over het gras totdat hij er langs kon. De politie en de Marechaussee stonden erbij en keken ernaar.

En precies dat levert weer hilariteit op, want Twitterend (links) Nederland grijpt weer werkelijk álles aan om de klimaatactivisten slachtofferschap aan te kunnen meten. ‘Poging tot doodslag’, ‘auto als wapen’, ‘gevaarlijke gek’, het komt allemaal voorbij! Let wel, het gaat hier om een automobilist die zijn voertuig stapvoets voortbeweegt en zelfs diverse keren remt. Maakt allemaal niet uit, in de ogen van extreemlinks speelt zich hier een mini-Oekraïne af en ging het allemaal maar nét goed.

PvdD-leider Esther Ouwehand heeft ook dringend een warm dekentje en wat chocolademelk nodig, want die moet de komende dagen echt even bijkomen van deze verschrikkelijke en “zéér verontrustende” beelden. Ze gaat zelfs Kamervragen stellen, want je kunt kennelijk niet eens meer gewoon veilig het wegverkeer blokkeren omdat je een politieke mening probeert te verkondigen!

Mijn hemel, wat gebéúrt hier?! 🤯 Een automobilist gebruikt zijn voertuig om activisten van de weg te schuiven? Onder toeziend oog van de politie? 😳 Dit zijn zéér verontrustende beelden.

De @PartijvdDieren roept de minister van Justitie naar de Kamer voor het vragenuur https://t.co/WSMLtjXRl0 — Esther Ouwehand (@estherouwehand) April 8, 2022

Straks kan de minister van Justitie zich dus bezig gaan houden met een automobilist die wat irritante activistjes ‘aanrijdt’ met 2 km/u en waarbij geen slachtoffers zijn gevallen. Of de politie kan zich zometeen weer gaan verantwoorden, want ‘kennelijk is het doodnormaal om activisten aan te rijden?!’

Wel fijn voor de klimaatactivisten dat ze door de automobilist dan toch nog een beetje aandacht hebben kunnen krijgen, anders waren we nu ook niet op de hoogte geweest van het klimaatprobleem. Eigenlijk heeft dus iedereen gekregen wat ‘ie wil. Is dat even mooi!