Filmpje! Thierry Baudet legt uit wat er mis is met het Westen: ‘Deze drie Grote Projecten ondermijnen ons gemeenschapsgevoel en vrijheid’

Thierry Baudet en FVD maken sinds een maand of wat een Engelstalige YouTube-show over de meest belangrijke onderwerpen die er spelen in de wereld. Onlangs werd de vierde aflevering online gezet: “What’s Wrong With The West?” In de video bespreekt de FVD-leider drie onderwerpen die het Westen kapotmaken: voortdurende en onbeperkte immigratie, supranationale wetgeving, en klimaatverandering.

“Dit zijn de drie grote projecten” die de basis vormen van élke mainstream partij in het Westen, “zowel van links als van rechts,” aldus Baudet. “Ze representeren alle drie de overgang van één soort maatschappij naar een andere soort maatschappij.” Eigenlijk: van een trotse en sterke natiestaat tot een globalistisch… iets. Een provincie van de VN of van de EU. Meer dan dat is het niet. Zoals Baudet het verwoordt, “een wereld waarin we niet meer verdeeld zijn in naties (of volkeren), een wereld zonder parlementen die besluiten mogen nemen voor één land… inderdaad, het is een visie voor een wereld waarin we zogenaamd zouden groeien naar één mensheid.”

Met andere woorden, als je deze drie Grote Projecten uitvoert kom je terecht in een wereld die één is; een wereld die geleid wordt door een “globalistische superstaat die ook nog eens elk onderdeeltje van ons leven wil beïnvloeden en controleren. Want alles dat wij doen zou immers invloed hebben op ‘het klimaat!’,” gaat Baudet verder.

“We zitten in een structurele hermaking van de wereld zoals wij die kennen,” aldus de FVD’er. “Onze naties, onze culturele en spirituele fundamenten worden ontmanteld. Langzaam maar zeker worden onze maatschappijen zo ‘divers’ dat een gedeelde identiteit niet langer mogelijk is. We verliezen onze democratie omdat parlementen steeds minder mogen beslissen. En dat geldt ook voor onze vrijheid omdat ons leven steeds meer gereguleerd wordt.”

“Het is cruciaal om te begrijpen dat het fundamentele idee achter deze ‘trends’ in feite Marxistisch is,” legt Baudet vervolgens uit. Want dat is waar het hier écht om gaat; het nastreven van een nieuwe “post-kapitalistische” wereld waarin we zogenaamd allemaal in vrede en eensgezindheid zullen leven. Het is het Marxisme van weleer in een nieuw jasje. Maar het is dus nog altijd Marxistisch.

“Het resultaat hiervan zal dystopisch zijn,” reageert Baudet op die plannen. “Dit komt doordat wij wezens zijn die het gevoel moeten hebben dat we deel uitmaken van een gemeenschap. We moeten ook hoop voelen.” Al die Grote Projecten vernietigen die gevoelens juist. We worden “nergens-wezens,” die in een land wonen en omringd worden door mensen met wie we totaal geen band voelen.

Deze ontwikkeling vindt tegenwoordig razendsnel plaats. We hopen misschien dat dit niet zo is, maar we zien het voor onze ogen gebeuren en we voelen het ook nog eens in onze eigen ziel; in dat gevoel van onbehagen dat we altijd met ons meedragen omdat we die band die onze voorouders hadden met ons land en volk kwijt zijn. Omdat we totaal gecontroleerd worden en omdat politici die wij zogenaamd ‘kiezen’ lak aan ons hebben en doen wat ze willen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit is, aldus Baudet, de ziekte van het Westen. En ja, in Europa is dat proces verder gegaan dan in Amerika, maar ook dat land gaat precies dezelfde kant op.