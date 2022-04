Jeugdzorgpropagandist nuanceert ‘staatsontvoeringen’: ‘Deden we om kinderen te beschermen tegen verder leed!’

Stijn Verbruggen verzorgt de ‘Public Relations’ bij Jeugdzorg Nederland en heeft “lang getwijfeld” of hij een lans zou breken voor zijn zorgsector, omdat de komiek Peter Pannekoek enkele weken geleden sprak van ‘staatsontvoeringen’ van kinderen naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Zo’n 1.115 kinderen werden uit huis geplaatst en het kabinet weet nog altijd niet hoeveel er al weer bij hun ouders terug zijn geplaatst.

Verbruggen probeert met een flinke lap tekst de context van de toeslagenaffaire en de reden voor de ‘staatsontvoeringen‘ van kinderen helemaal kapot te nuanceren. ‘Heel erg die toeslagenaffaire, maar het systeem correct in werking om erger leed te voorkomen!’ zegt hij via LinkedIn.

Ontzettend veel ouders zijn slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire en hele levens werden verwoest. Ze werden van fraude verdacht vanwege vaak kleine fouten en dat was eigenlijk al genoeg om ze ook maar direct als fraudeur te behandelen en te bestempelen, vooral als ze een niet-Nederlandse achternaam hadden of een keer iets doneerden aan een moskee.

Men moest gigantische bedragen terugbetalen. Bezwaar maken had geen zin, hulp werd niet geboden. Een hypotheek aanvragen was niet mogelijk en ander werk vinden werd lastig, men was immers ‘fraudeur’. Jarenlang zaten deze mensen in zak en as, natuurlijk levert dat langdurige stress op, bovenop de andere problemen die ze misschien al hadden of hebben ontwikkeld.

En ja, uiteindelijk kunnen kinderen daar ook onder lijden, waardoor jeugdzorg wordt ingeschakeld. Die wisten waarschijnlijk weinig van de context, alleen dat de ouders in de financiële problemen waren geraakt of ‘hebben gefraudeerd’. Zie daar maar eens objectief naar te kijken!

Verbruggen probeert nu de jeugdzorg vrij te pleiten omdat er ‘wel eens wat mis gaat en vaak ook heel veel goed’, maar het feit blijft gewoon dat veel toeslagenouders door de overheid in de verdrukking zijn geholpen. Dat daarna een kil systeem in werking treedt en ‘op zich best goed werkt’ is niet echt het punt wat je nu wilt maken. En dat sommige ouders al problemen hadden, was voor de toeslagenaffaire in ieder geval géén reden om die kinderen uit huis te plaatsen.

De Jeugdzorgpropagandist doet ook verrekt hard zijn best om het aantal slachtoffers (1.115) af te zwakken. ‘Kinderen die inmiddels 18 jaar zijn geworden tellen niet meer mee, dus waar hebben we het over?’ Gelukkig zijn het er nu nog ‘maar’ 420, dus eigenlijk moeten we ook niet zo zeiken. En laten we voor het gemak even vergeten dat er bijna 700 kinderen compleet door de mangel zijn gehaald en nu aan hun volgende levensfase zijn begonnen.

Dus ja, of we allemaal even willen ophouden met het kankeren op de jeugdzorg en niet meer zullen spreken over ‘staatsontvoeringen’ van kinderen, want eigenlijk doen ze prima werk waar ook wel eens wat mis gaat. Maar van fouten kun je leren!