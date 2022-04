Smerige framing op de NPO:”De geestverwant van Poetin, Marine Le Pen kan de presidentsverkiezingen winnen van Macron”

Gisteren was het weer eens zover. Op NPO 1 moest actualiteitenrubriek Buitenhof de Nederlandse kijkers weer eens met haatpropaganda vol pompen. Le Pen is volgens presentator Twan Huys een geestverwant van Poetin. Dit is natuurlijk klinkklare onzin!

"En ondertussen hangt de schaduw van Poetin over de Franse verkiezingen vandaag. Want zijn geestverwant, Marine Le Pen, zou vandaag zelfs kunnen winnen van Marcon".#Buitenhof Wat een staaltje walgelijke framing weer.@Gerard1945X pic.twitter.com/USUQktXXgp — Jeroentjuh (@Jeroentjuh4) April 10, 2022

Niks nieuws aan de horizon Twan Huys flikt dit wel vaker door het Nederlandse volk lastig te vallen met zijn vooroordelen en haat jegens het populisme. Maar wel lekker keuvelen met de Hollandse penoza (Willem Holleeder bij College Tour). Huys had gisteren nog een idiote vergelijking. Door naar Kiev te gaan is de Engelse premier Boris Johnson de hedendaagse Churchill volgens Twan Huys. In de Oekraïense hoofdstad was er weinig te merken van oorlogsgeweld terwijl Sir Winston Churchill in de meest donkere tijden in een door bombardementen geteisterd Londen verbleef. Dit is gewoon een bizarre vergelijking omdat de Russen Kiev inmiddels links laten liggen.

Roger Cohen van de New York Times kreeg in de uitzending van Buitenhof het woord waarom Le Pen een geestverwant is van Poetin. Het zit namelijk zo Marine Le Pen heeft in 2017 in aanloop van de Franse Presidentsverkiezingen Vladimir Poetin bezocht in het Kremlin. Oh wat erg! Volgens mij hebben wij de afgelopen jaren gezien dat de huidige Franse President Emmanuel Macron ook diverse één op één ontmoetingen heeft gehad met Poetin. Waarom is dit wel toegestaan van Huys en zijn politiek correcte vrienden? U raadt het al omdat Macron hun politieke agenda uitvoert. De agenda van het globalisme, wokisme en postmodernisme. Zij geloven immers dat de wereld maakbaar is. Terwijl de patriotten zoals Le Pen, Wilders en Baudet weten dat de wereld niet maakbaar is omdat elk volk zijn eigen geschiedenis en identiteit heeft. Hierdoor worden patriotten intens gehaat door globalisten zoals Twan Huys.